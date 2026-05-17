17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

JawaPos.Com - Jakarta tidak hanya dikenal sebagai pusat bisnis dan kota metropolitan yang selalu sibuk, tetapi juga sebagai surga kuliner dengan pilihan makanan yang nyaris tidak ada habisnya.

Di tengah dominasi restoran modern, cafe trendi, hingga makanan internasional yang mudah ditemukan di berbagai sudut kota, kuliner tradisional seperti gado-gado tetap memiliki tempat spesial di hati banyak orang.

Hidangan sederhana berbasis sayuran segar, lontong, tahu, telur, kentang, kerupuk, dan siraman bumbu kacang yang kaya rasa ini tetap menjadi pilihan favorit untuk makan siang karena terasa mengenyangkan, lezat, sekaligus akrab di lidah berbagai generasi.

Menariknya, kuliner gado-gado di Jakarta hadir dalam berbagai karakter. Ada yang mempertahankan resep legendaris dengan rasa autentik yang sudah terkenal selama puluhan tahun, ada pula yang menghadirkan sentuhan modern dengan kualitas bahan premium dan tempat makan yang lebih nyaman untuk keluarga.

Hal inilah yang membuat gado-gado tidak pernah kehilangan penggemar, baik di kalangan pekerja kantoran, keluarga, hingga wisatawan yang ingin menikmati cita rasa khas Indonesia.

Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh belas rekomendasi kuliner gado-gado paling hits di Jakarta yang cocok untuk makan siang santai bersama teman maupun keluarga.

1. Gado-Gado Bonbin

Gado-Gado Bonbin menjadi salah satu nama paling legendaris ketika membahas gado-gado enak di Jakarta.

Tempat ini sudah lama dikenal berkat bumbu kacangnya yang khas, kental, dan kaya rasa dengan perpaduan manis gurih yang sangat pas di lidah.

Tekstur bumbunya terasa lembut dengan aroma kacang yang kuat sehingga mampu menyatu sempurna dengan berbagai isian dalam satu porsi.

Isi gado-gadonya cukup lengkap, mulai dari sayuran segar seperti kol, tauge, selada, dan mentimun yang terasa renyah, dipadukan dengan lontong lembut, tahu, kentang, telur rebus, serta kerupuk yang membuat hidangan terasa semakin nikmat dan memuaskan.

Banyak pelanggan juga menyukai kualitas bahan yang tetap terjaga meski tempat ini sudah terkenal sejak lama.

Meski tempatnya sederhana, kualitas rasa yang ditawarkan terasa premium dan konsisten dari waktu ke waktu.

Tidak heran jika Gado-Gado Bonbin selalu ramai oleh pelanggan setia maupun wisatawan yang penasaran dengan reputasi kulinernya.