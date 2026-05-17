11 Warung Gado-Gado di Semarang yang Menawarkan Rasa Autentik dan Suasana Nyaman untuk Makan Siang Santai

Ilustrasi gado-gado di Semarang. (Pexels/ Man Fong Wong)
JawaPos.Com - Semarang dikenal sebagai kota dengan ragam kuliner tradisional yang kaya cita rasa dan tetap dicintai lintas generasi.
Di tengah menjamurnya cafe modern dan restoran kekinian, sajian klasik seperti gado-gado tetap menjadi pilihan favorit bagi banyak orang yang menginginkan makanan sederhana namun memuaskan.
Perpaduan sayuran segar, lontong, tahu, tempe, telur, kerupuk, dan siraman bumbu kacang yang gurih manis menghadirkan sensasi makan yang akrab di lidah sekaligus mengenyangkan.
Meski terlihat sederhana, cita rasa gado-gado yang diracik dengan resep tepat mampu memberikan pengalaman kuliner yang istimewa.
Di Semarang, banyak warung gado-gado yang mempertahankan resep klasik dengan karakter rasa khas yang tetap konsisten dari waktu ke waktu.
Tidak sedikit pula yang menjadi langganan warga lokal karena menyajikan bumbu kacang autentik dengan tekstur pas dan bahan yang segar.
Selain rasa, suasana warung yang nyaman dan santai juga menjadi nilai tambah, membuat tempat-tempat ini cocok untuk makan santai bersama keluarga, rekan kerja, atau sekadar menikmati santapan tradisional yang menenangkan.
Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas warung gado-gado enak di Semarang dengan rasa klasik, autentik, dan suasana nyaman untuk makan siang.
1. Gado-Gado Pak Hadi
Gado-Gado Pak Hadi menjadi salah satu pilihan favorit bagi pencinta kuliner tradisional di Semarang yang mencari cita rasa khas Jawa Tengah yang autentik.
Tempat makan ini dikenal dengan bumbu kacangnya yang kental, gurih, dan memiliki sentuhan rasa manis yang pas sehingga terasa akrab di lidah banyak pelanggan.
Tekstur bumbunya cukup lembut dengan aroma kacang yang terasa kuat, membuat setiap suapan terasa semakin nikmat.
Isi gado-gadonya cukup lengkap dengan sayuran segar seperti kol, tauge, selada, mentimun, dan kacang panjang yang dipadukan dengan lontong lembut, tahu, tempe, telur rebus, serta kerupuk renyah.
Perpaduan bahan yang sederhana namun berkualitas membuat satu porsi terasa mengenyangkan dan memuaskan.
Meski konsep warungnya sederhana, suasana makan di sini tetap nyaman untuk menikmati sarapan atau makan siang santai bersama keluarga maupun teman.
