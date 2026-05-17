11 Rekomendasi Tempat Makan Pecel di Bandung, Konsep Sederhana Tapi Memiliki Rasa yang Sangat Istimewa

JawaPos.Com - Bandung dikenal sebagai kota kreatif dengan ragam kuliner modern yang terus berkembang, mulai dari cafe estetik, dessert kekinian, hingga makanan viral yang selalu menarik perhatian.

Namun di balik ramainya tren kuliner modern, hidangan tradisional seperti pecel tetap memiliki tempat tersendiri di hati banyak orang.

Sajian sederhana berupa aneka sayuran segar yang disiram sambal kacang gurih, dipadukan dengan lauk tradisional seperti tempe, tahu, telur, sate usus, rempeyek, hingga ayam goreng, selalu menghadirkan rasa nyaman yang akrab di lidah.

Menariknya, tempat makan pecel di Bandung justru banyak yang mempertahankan konsep sederhana tanpa dekorasi mewah, tetapi mampu menghadirkan rasa yang sangat istimewa.

Inilah yang membuat kuliner pecel tetap dicari, baik oleh warga lokal yang merindukan cita rasa rumahan maupun wisatawan yang ingin menikmati makanan tradisional yang autentik.

Harga yang relatif ramah di kantong juga menjadi nilai tambah, menjadikan pecel sebagai pilihan favorit untuk sarapan hingga makan siang.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas tempat makan pecel enak di Bandung dengan konsep sederhana namun rasa yang istimewa.

1. Pecel Lele Lela Pecel Jawa

Meski lebih dikenal dengan menu pecel lele dan hidangan khas kaki lima lainnya, Pecel Lele Lela Pecel Jawa juga menghadirkan sajian pecel yang cukup digemari oleh pencinta kuliner tradisional di Bandung.

Tempat ini menawarkan sambal kacang dengan rasa gurih dan sedikit manis yang terasa akrab di lidah, dipadukan dengan aneka sayuran segar seperti kangkung, tauge, kacang panjang, dan daun singkong yang membuat hidangan terasa lebih lengkap.

Menu pecel di sini semakin menarik karena pilihan lauknya cukup variatif.

Pengunjung dapat menikmati tambahan tempe goreng, tahu, ayam goreng, telur rebus, hingga sate usus yang membuat satu porsi terasa lebih mengenyangkan.

Peyek kacang yang gurih dan renyah juga menjadi pelengkap favorit yang membuat sensasi makan semakin nikmat.

Konsep tempatnya sederhana namun tetap nyaman untuk makan santai bersama keluarga maupun teman.