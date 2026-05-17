Festival Experience Thailand 2026 Hadir di Jakarta, Kuliner Negeri Gajah Putih Banyak Diminati

JawaPos.com - Festival Experience Thailand 2026 berlangsung di Hero Supermarket Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, serta di 21 gerai Hero lainnya di berbagai kota pada 15–31 Mei 2026. Festival ini dilakukan untuk memperluas promosi kuliner Thailand di Indonesia.

Tak hanya itu, kegiatan ini menjadi bagian dari strategi penguatan hubungan dagang Indonesia dan Thailand, khususnya untuk sektor makanan olahan dan produk konsumsi sehari-hari. Festival tersebut digelar oleh Department of International Trade Promotion Kementerian Perdagangan Thailand bersama Thai Trade Center Jakarta.

Beragam produk khas Thailand diperkenalkan dalam acara tersebut, mulai dari buah-buahan segar, camilan, saus, hingga aneka bahan pangan yang sudah cukup populer di pasar Indonesia.

Rangkaian pembukaan festival turut menghadirkan pertunjukan budaya Thailand, demo memasak, serta sesi pengenalan produk kepada pengunjung. Acara seremoni juga dihadiri Duta Besar Thailand untuk Indonesia Praphan Disyatat.

Praphan Disyatat mengatakan produk pangan Thailand masih memiliki permintaan yang tinggi di Indonesia, terutama untuk kategori buah segar dan makanan ringan.

“Produk yang paling diminati sebenarnya banyak. Yang paling besar penjualannya fresh fruit, ada longan, ada durian juga, dan berbagai macam buah lainnya. Selain itu snack-snack Thailand juga banyak diminati karena makanan Thailand hampir mirip sehingga cocok dengan lidah masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Ia menyebut kemiripan karakter cita rasa makanan Thailand dan Indonesia menjadi salah satu alasan produk asal Negeri Gajah Putih relatif mudah diterima konsumen domestik.

Selain memasarkan produk, pemerintah Thailand juga aktif mempertemukan pelaku usaha kedua negara lewat berbagai program perdagangan, seperti business matching, seminar dagang, hingga fasilitasi pertemuan antara importir Indonesia dan produsen Thailand.