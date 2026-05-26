10 Kafe Buku di Jogja yang Nyaman untuk Mahasiswa Nugas, WiFi Kencang dan Bikin Produktif!

JawaPos.com - Yogyakarta bukan hanya tentang gudeg dan Malioboro. Sebagai Kota Pelajar dengan ratusan ribu mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia, Jogja memiliki ekosistem literasi yang sangat kaya dan unik, salah satunya lewat konsep kafe buku yang terus tumbuh di berbagai sudut kota. Perpaduan aroma kopi yang menguar dengan lembaran buku menjadi pengalaman tersendiri bagi mahasiswa yang ingin belajar dalam suasana santai namun tetap produktif.

Melansir dari laman newsaphirhotel.com dan visitingjogja.jogjaprov.go.id, konsep kafe buku di Yogyakarta terus berkembang pesat karena tingginya permintaan dari kalangan mahasiswa yang membutuhkan tempat belajar nyaman di luar kampus dengan fasilitas WiFi kencang, banyak colokan, dan suasana yang tidak terlalu bising namun tetap menyenangkan.

Berikut adalah sepuluh rekomendasinya:

1. Kebun Buku, Oase Tenang di Selatan Jogja

Kebun Buku adalah salah satu kafe buku paling otentik di Jogja yang terletak di kawasan Mantrijeron, selatan kota. Interiornya bergaya klasik dengan nuansa rumah lawas, koleksi bukunya beragam mayoritas berbahasa Inggris mulai dari sastra, filsafat, hingga karya langka yang dijual dengan harga terjangkau.

Pengunjung bebas membaca buku sambil menyeruput kopi di area yang cozy dan bahkan banyak yang betah duduk hingga tiga jam lebih. Ditemani beberapa kucing lucu, suasananya terasa seperti membaca di rumah sendiri.

Buka setiap hari pukul 11.00-21.00 WIB di Jl. Minggiran No.61 A, Mantrijeron.

2. Blanco Coffee and Books, Surga Kopi Spesialti dan Buku

Blanco Coffee and Books adalah pilihan utama bagi mahasiswa yang ingin menikmati kopi spesialti Indonesia sambil membaca. Terletak tak jauh dari Tugu Jogja, kafe ini memiliki dua lantai dengan area indoor dan outdoor, rak buku terbuka yang bisa dibaca bebas selama berada di sana, dan fasilitas lengkap seperti WiFi, colokan listrik, toilet, serta mushola. Suasananya nyaman untuk menyelesaikan tugas terutama di pagi hari saat belum terlalu ramai