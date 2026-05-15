Main ke Solo dan Bingung Mau Beli Apa? 8 Daftar Oleh-Oleh yang Bikin Anda Terkesan untuk Melengkapi Momen Liburan Anda

JawaPos.com-Solo, menjadi kota kecil yang wajib masuk daftar destinasi liburan anda.

Mulai dari tempat wisata kekinian, suasana kota slow living, kafe yang estetik, budaya jawa yang masih kental, kawasan keratonan yang bersejarah, sampai kuliner hasil perpaduan berbagai budaya, semuanya membuat kota Solo memiliki daya tarik tersendiri yang selalu dirindukan.

Saat berkunjung jauh-jauh ke Solo, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas di kota ini.

Oleh-oleh dari Solo identik dengan cita rasa manis legit gula jawa. Meski demikian, tersedia juga banyak pilihan camilan asin gurih yang lezat untuk dibagikan kepada keluarga, teman, dan orang tersayang.

Merangkum ulasan dari kanal YouTube @LombokGandaria dan @hasnainspiration, berikut delapan oleh-oleh yang tidak boleh anda lewatkan saat berkunjung ke kota Solo.

Serabi Notosuman

Serabi notosuman merupakan oleh-oleh legendaris khas Solo. serabi notosuman terbuat dari tepung beras. Teksturnya yang lembut, gurih, dan manis selalu menjadi favorit semua orang. Serabi notosuman ini dimasak dengan tungku dan dibungkus dengan daun pisang, sehingga memiliki aroma wangi yang khas.

Sosis Solo

Sosis solo merupakan camilan dengan rasa manis gurih yang lezat. Sosis solo terdiri dari adonan tepung tipis yang diisi dengan tumisan daging ayam atau sapi. Sosis solo biasanya digoreng sampai renyah, atau juga bisa langsung dinikmati dalam versi sosis solo basah.

Intip Pringgading

Intip merupakan oleh-oleh khas Solo yang terbuat dari kerak nasi, yang kemudian digoreng sampai krispi. Intip tersedia dalam dua rasa yakni manis dan gurih. Intip manis menggunakan lelehan gula jawa di atasnya. Sementara varian asin menggunakan bumbu kaldu sapi.

Ampyang

Ampyang merupakan camilan khas Solo yang terbuat dari kacang dengan balutan gula jawa. Ampyang biasanya berbentuk pipih dengan siraman gula jawa padat. Rasa ampyang manis legit dengan perpaduan dari kacang.

Keripik Benguk