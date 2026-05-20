Jangan Pulang Dulu, Ini 20 Oleh-Oleh Khas Madiun yang Banyak Diburu Wisatawan yang Harus Kamu Beli

JawaPos.com - Madiun tidak hanya dikenal sebagai Kota Pendekar, tetapi juga memiliki banyak pilihan oleh-oleh khas yang cocok dibawa pulang.
Mulai dari camilan tradisional, makanan khas, hingga jajanan legendaris, semuanya menawarkan cita rasa unik yang sulit ditemukan di daerah lain.
Tak heran jika oleh-oleh khas Madiun selalu menjadi incaran wisatawan saat berkunjung. Dikutip dari laman Traveloka dan GoTravelly, ini rekomendasi oleh-oleh khas Madiun yang populer dan layak masuk daftar belanja Anda.
1. Sambal Pecel Madiun
Sambal pecel menjadi ikon kuliner yang paling identik dengan Madiun. Bumbu kacang ini memiliki rasa gurih, manis, dan sedikit pedas dengan aroma daun jeruk yang khas.
Biasanya sambal pecel dijual dalam bentuk kemasan siap bawa sehingga praktis dijadikan buah tangan untuk keluarga di rumah.
2. Wajik Kletik
Wajik kletik merupakan camilan tradisional berbahan beras ketan yang dimasak bersama gula hingga menghasilkan rasa manis legit.
Teksturnya sedikit renyah di bagian luar namun tetap lembut saat dimakan. Jajanan ini cukup populer sebagai oleh-oleh khas dari wilayah Madiun.
