14 Cafe Paling Cozy dan Populer di Bandung, Cocok untuk Nongkrong Malam dan Bersantai Saat Akhir Pekan

JawaPos.Com - Bandung selalu punya daya tarik tersendiri bagi pencinta kuliner dan pemburu tempat nongkrong yang nyaman.

Kota yang dikenal dengan udara sejuk, suasana kreatif, dan ragam destinasi kuliner ini memang tidak pernah kehabisan tempat menarik untuk dikunjungi, terutama saat malam hari.

Tidak sedikit orang memilih cafe sebagai tempat melepas penat setelah aktivitas padat, berkumpul bersama sahabat, quality time bersama pasangan, hingga sekadar menikmati suasana kota sambil menyeruput secangkir kopi hangat.

Tren cafe di Bandung berkembang sangat pesat dengan konsep yang semakin beragam.

Ada cafe rooftop dengan city view yang memikat, tempat nongkrong bernuansa taman yang menenangkan, coffee shop minimalis yang cozy, hingga cafe estetik dengan desain interior yang cocok untuk berburu foto.

Tidak hanya mengandalkan tempat yang menarik, banyak cafe di Bandung juga menawarkan pilihan makanan dan minuman yang lengkap, mulai dari specialty coffee, dessert, makanan berat, hingga camilan untuk menemani obrolan panjang.

Bagi Anda yang sedang mencari cafe populer di Bandung untuk nongkrong malam atau menikmati akhir pekan dengan suasana santai, memilih tempat yang tepat tentu menjadi hal penting.

Kenyamanan tempat duduk, ambience, variasi menu, hingga lokasi strategis sering menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan tempat berkumpul.

Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas cafe paling populer di Bandung yang cocok untuk nongkrong malam dan bersantai saat akhir pekan.

1. One Eighty Coffee & Music

One Eighty Coffee & Music menjadi salah satu cafe paling ikonik di Bandung berkat konsep tempatnya yang unik dan selalu menarik perhatian pengunjung.

Cafe ini terkenal dengan suasana nongkrong yang berbeda dari kebanyakan tempat lain, membuatnya sangat populer di kalangan anak muda maupun keluarga yang ingin menikmati quality time dengan suasana lebih santai dan berkesan.

Ambience di cafe ini terasa nyaman untuk nongkrong malam, terutama karena pencahayaan hangat dan suasananya yang hidup namun tetap cozy.

Banyak pengunjung datang untuk bersantai bersama teman, menikmati akhir pekan, atau sekadar mencari tempat nyaman untuk melepas penat setelah beraktivitas.