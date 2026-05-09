16 Rekomendasi Perpustakaan di Surabaya Paling Cozy Abis, Koleksi Buku Lengkap dan Fasilitas Mantap

JawaPos.com – Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota bisnis dan perdagangan, karena di balik kesibukannya tersimpan banyak perpustakaan yang layak untuk dikunjungi.

Dari koleksi buku langka berusia ratusan tahun hingga rak-rak novel populer masa kini, setiap tempat menawarkan pengalaman membaca yang berbeda.

Beberapa di antaranya bahkan hadir dalam konsep unik yang memadukan nuansa kafe, taman, hingga ruang kerja bersama.

Dilansir dari laman Traveloka dan Penerbit Deepublish pada Sabtu (9/5), berikut 16 rekomendasi perpustakaan terbaik buku lengkap di Surabaya.

1. Perpustakaan Umum Kota, Balai Pemuda

Perpustakaan ini berlokasi di Jalan Gubernur Suryo No.15, Embong Kaliasin, Genteng, dan menawarkan koleksi buku yang beragam dengan fokus pada genre fiksi.

Fasilitas yang tersedia mencakup ruang baca anak, ruang multimedia, layanan internet gratis, ruang khusus difabel, serta berbagai kegiatan literasi seperti lomba menulis dan diskusi buku.

Perpustakaan ini buka setiap Senin hingga Jumat dan Minggu pukul 08.00–19.00 WIB, serta Sabtu hingga pukul 19.30 WIB.

Untuk meminjam buku, kamu perlu memiliki kartu anggota dengan menunjukkan fotokopi KTP, dan peminjaman gratis bagi warga setempat.