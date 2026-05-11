5 Street food Legendaris Bandung yang Wajib Coba, Tetap Eksis dan Jadi Incaran

Ilustrasi siomay bandung/YouTube @10bestid
JawaPos.com-Tidak lengkap berwisata kuliner di Bandung, tanpa mencicipi street food legendaris di setiap sudut kotanya.
Makanan Bandung terbilang memiliki cita rasa khas yang tidak bisa ditemukan di kota-kota lain. Mulai dari mie kocok yang gurih, roti bakar yang manis, sampai siomay yang kenyal nagih.
Meskipun berjualan gerobakan, suasana inilah yang justru membuat pengalaman makan anda terasa lebih hangat, sederhana, dan dekat dengan kehidupan masyarakat sekitar.
Berikut rekomendasi jajanan street food di Bandung, yang masih hidup dan eksis sampai sekarang, meski sudah berjualan sejak puluhan tahun.
Berdasarkan rekomendasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut deretan street food khas kota Bandung yang wajib untuk anda coba.
Mie Kocok Persib
Mie kocok persib merupakan salah satu yang paling legendaris. Cita rasa otentik dari kuah kaldu yang khas, lengkap dengan kikil, urat, sampai iga, ditambah tauge, mie kuning, serta jeruk nipis yang segar, membuat mie kocok menjadi warisan kuliner yang tidak mudah dilupakan dari Bandung.
Bubur Ayam Pa’Otong
Bubur ayam Pa’Otong menjadi tempat makan yang tepat, saat anda ingin menikmati bubur ayam legendaris, sejak tahun 1947. Bubur ayam ini disajikan lengkap dengan topping suwiran ayam, jeroan, cakue, bawang goreng, emping, serta sate tusuk.
Kupat Tahu Gempol
Kupat tahu gempol menjadi kuliner yang paling hits dan legendaris. Warung kupat tahu ini sudah berjualan sejak tahun 1965. Kupat tahu gempol menggunakan sambal kacang yang bertekstur halus, gurih, dan manis. Kupat tahu gempol berisi irisan ketupat, tahu, tauge, kerupuk, yang disiram sambal kacang yang lezat.
Siomay Mang Ade
Siomay tahu mang ade telah menjadi legendaris sejak tahun 1975. Siomay mang ade memiliki varian lengkap mulai dari baso tahu, tahu rebus, tahu goreng, pare, siomay, kentang rebus, kol rebus, serta telur rebus. Cita rasa autentik dengan sambal kacang yang khas, membuat siomay mang ade menjadi langganan banyak orang.
Roti Bakar 234
