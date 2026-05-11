14 Rekomendasi Mie Ayam di Bandung dengan Sensasi Gurih yang Membuat Suasana Makan Jadi Lebih Nikmat

JawaPos.Com - Bandung selalu berhasil menciptakan pengalaman kuliner yang membuat siapa saja ingin kembali lagi.

Kota Kembang ini bukan hanya terkenal dengan batagor, seblak, mie kocok, surabi, dan aneka jajanan hits, tetapi juga punya banyak spot mie ayam yang selalu jadi andalan saat ingin menikmati makanan hangat yang mengenyangkan.

Semangkuk mie ayam dengan tekstur mie kenyal, topping ayam berbumbu gurih manis yang melimpah, kuah kaldu hangat yang harum, serta tambahan pangsit, bakso, ceker, atau jamur selalu menjadi comfort food sempurna untuk dinikmati kapan saja, terutama saat udara Bandung yang sejuk mulai terasa.

Yang membuat mie ayam di Bandung begitu menarik adalah keberagaman rasa yang ditawarkan.

Ada tempat makan legendaris yang mempertahankan resep turun-temurun, ada pula spot modern dengan topping lebih kreatif yang menarik perhatian anak muda.

Dari warung sederhana yang selalu ramai hingga tempat makan nyaman untuk keluarga, semuanya menawarkan pengalaman makan yang berbeda tetapi tetap sama-sama memuaskan.

Jika Anda sedang mencari mie ayam enak di Bandung untuk santapan siang, makan malam, atau sekadar menghangatkan suasana bersama orang terdekat, daftar ini wajib masuk wishlist kuliner Anda.

Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas rekomendasi kuliner mie ayam di Bandung yang dikenal dengan rasa autentik, topping melimpah, dan sensasi gurih hangat yang bikin nagih.

1. Mie Ayam Mang Dadeng

Mie Ayam Mang Dadeng menjadi salah satu tempat favorit pencinta mie ayam di Bandung yang mencari rasa autentik dengan porsi mengenyangkan.

Tempat ini dikenal dengan tekstur mie yang kenyal dan lembut saat disantap, dipadukan dengan topping ayam gurih manis yang cukup royal dan bumbu yang meresap sempurna.

Kuah kaldunya juga terasa hangat dan nyaman di lidah, membuat banyak pelanggan merasa cocok menikmati menu ini kapan saja, terutama saat cuaca Bandung sedang dingin.

Banyak pelanggan menyukai perpaduan rasa klasik yang tetap konsisten meski tempat ini sudah lama dikenal di kalangan pecinta kuliner.

Selain mie ayam biasa, tersedia juga tambahan bakso, pangsit, hingga ceker yang membuat satu mangkuk terasa semakin lengkap dan mengenyangkan.