9 Rekomendasi Nasi Jinggo Terenak di Bali, Ada yang Harganya Cuma Rp 4.000!

rekomendasi kuliner nasi jinggo terbaik di Bali. (Magnific/ PurnamaPurmoon)
JawaPos.com - Kabar duka menyelimuti dunia kuliner Bali. Ni Ketut Ngasti, atau yang lebih dikenal sebagai Men Djenggo, tutup usia pada umur 90 tahun. Sosok legendaris ini bukan sekadar penjual nasi, melainkan pionir di balik populernya Nasi Jinggo sejak era 1980-an.
Bagi pencinta kuliner, Nasi Jinggo di Bali adalah penyelamat perut di kala lapar dengan harga yang sangat ramah di kantong. Namun, tahukah Anda dari mana asal-usul nama "Jinggo" itu sendiri?
Sejarah di Balik Nama Nasi Jinggo
Nama "Djenggo" sebenarnya merupakan panggilan masa kecil Henry Alexie Bloem, mantan Presiden Indonesian Chef Association (ICA) yang juga putra dari Men Djenggo. Dalam tradisi sosial masyarakat Bali, orang tua sering kali dipanggil dengan nama anaknya.
"Men Djenggo" berarti ibu dari seorang anak bernama Djenggo. Sewaktu muda, ia menjajakan nasi bungkus untuk para pekerja dan pemancing di sekitar Pelabuhan Benoa, Denpasar. Nasi inilah yang kemudian dikenal luas dengan sebutan Nasi Men Djenggo, hingga akhirnya populer menjadi istilah Nasi Jinggo yang kita kenal sekarang.
Rekomendasi Nasi Jinggo Terenak di Bali
Jika Anda sedang berada di Pulau Dewata Bali dan ingin mencicipi kelezatan nasi bungkus legendaris ini, berikut adalah daftar tempat terbaik yang wajib dikunjungi:
1. Nasi Jinggo Om Gundul
Terletak di Jalan Imam Bonjol No. 20, Denpasar. Warung ini menawarkan varian lauk yang sangat lengkap, mulai dari cumi, ikan pindang, ayam bakar sambal matah, hingga babi yang sangat ikonik. Harganya hanya Rp7.000 per porsi.
2. Nasi Jinggo Thamrin
