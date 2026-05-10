Chili Oil Homemade: Pedas Gurih, Simpel, dan Bikin Nagih

JawaPos.com - Chili oil jadi salah satu pelengkap makanan yang bisa bikin rasa masakan langsung naik level. Pedas, gurih, dan aromatik, semua jadi satu dalam satu sendok.

Seperti dikutip dari @diannurvita_, resep chili oil ini sangat simpel dan tidak membutuhkan banyak rempah, jadi siapa pun bisa membuatnya di rumah.

Yang bikin chili oil ini spesial adalah kombinasi cabai kering dan ebi yang menghasilkan rasa pedas gurih khas. Saat disiram ke siomay, mie, atau nasi hangat, rasanya langsung “nendang” dan bikin ketagihan.

Selain praktis, chili oil ini juga bisa disimpan dan dipakai berkali-kali sebagai pelengkap berbagai makanan. Cocok banget untuk kamu yang suka sensasi pedas di setiap hidangan.

Bahan-bahan:

200 gram cabai kering (chopper)

50 gram ebi kering (blender)

4 siung bawang putih (cincang)

1 sdt kaldu bubuk