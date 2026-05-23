Jelajah 10 Wisata Candi di Mojokerto, Liburan dengan Nuansa Sejarah yang Estetik dan Edukatif

JawaPos.com – Mojokerto dikenal sebagai kota bersejarah yang menyimpan banyak peninggalan Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Nusantara.

Wisata candi di kawasan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta sejarah maupun wisatawan umum yang ingin memperkaya wawasan budaya.

Dari petirtaan kuno, gapura megah, hingga situs pemujaan yang masih terjaga keasliannya, setiap candi menawarkan cerita dan keunikan tersendiri.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Sanjaya Tour pada Sabtu (23/5), berikut sepuluh rekomendasi wisata candi buat liburan sejarah di Mojokerto.

1. Candi Tikus

Berlokasi di Jalan Raya Trowulan, Temon, Kecamatan Trowulan, candi unik berbentuk petirtaan ini buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIB.

Fungsi bangunannya masih menjadi perdebatan di kalangan pakar sejarah, sebagian meyakini sebagai tempat pemandian raja, sementara sebagian lain menduga menara berbentuk meru di tengahnya menunjukkan fungsi sebagai tempat pemujaan.

Lokasinya berada sekitar 600 meter dari Candi Bajang Ratu sehingga dapat dikunjungi dalam satu perjalanan yang efisien.

2. Gapura Wringin Lawang