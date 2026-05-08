11 Wisata Kuliner Solo dengan Cita Rasa Khas Jawa Tengah, Paling Menggugah Selera dan Bikin Nagih

Ilustrasi wisata kuliner di Solo. (Magnific)
JawaPos.Com - Solo dikenal sebagai salah satu kota budaya di Jawa Tengah yang memiliki kekayaan kuliner luar biasa.
Tidak hanya menawarkan suasana kota yang tenang dan penuh nuansa tradisional, Solo juga menyimpan berbagai hidangan khas dengan cita rasa autentik yang sulit ditemukan di daerah lain.
Mulai dari nasi liwet, tengkleng, timlo, hingga serabi tradisional, semuanya menghadirkan perpaduan rasa gurih, manis, dan rempah yang khas serta menggugah selera.
Menariknya, banyak tempat makan di Solo yang sudah berdiri puluhan tahun dan tetap mempertahankan resep turun-temurun.
Hal inilah yang membuat wisata kuliner di kota ini terasa begitu istimewa dan selalu dirindukan wisatawan.
Beberapa tempat bahkan menjadi ikon kuliner legendaris yang hampir tidak pernah sepi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan.
Dengan harga yang relatif terjangkau dan pilihan makanan yang sangat beragam, berburu kuliner di Solo menjadi pengalaman yang menyenangkan untuk semua kalangan.
Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas wisata kuliner di Solo dengan cita rasa khas Jawa Tengah yang wajib Anda coba.
1. Nasi Liwet Wongso Lemu
Nasi Liwet Wongso Lemu menjadi salah satu kuliner paling legendaris di Solo yang sudah terkenal sejak puluhan tahun lalu.
Tempat makan ini dikenal karena berhasil mempertahankan cita rasa nasi liwet khas Solo yang lembut, gurih, dan penuh nuansa tradisional Jawa.
Seporsi nasi liwet disajikan dengan nasi gurih yang dimasak menggunakan santan sehingga menghasilkan aroma yang harum dan rasa yang kaya.
Lauknya terdiri dari suwiran ayam kampung, telur pindang, sayur labu siam, serta siraman areh santan kental yang menjadi ciri khas utama kuliner ini.
Perpaduan rasa gurih dari santan dan kelembutan ayam kampung menciptakan sensasi makan yang sederhana tetapi sangat memuaskan.
Sayur labu siamnya juga memberikan rasa segar yang membuat hidangan terasa lebih seimbang.
