Dinarsa Kurniawan
Jumat, 8 Mei 2026 | 16.25 WIB

MoreFood Expo Indonesia 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan 1.200 Supplier Global untuk Industri F&B

 

MoreFood Expo Indonesia 2026 resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta, menghadirkan lebih dari 1.200 supplier lokal dan internasional. (Istimewa)

 

 
 
 
JawaPos.com-Industri food & beverage (F&B) Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif pada 2026. Dengan pertumbuhan diperkirakan mencapai 7–8 persen dan pasar domestik yang besar, kebutuhan terhadap akses supplier berkualitas, teknologi, hingga inovasi industri semakin meningkat.
 
MoreFood Expo Indonesia 2026 resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/5). Pameran berskala internasional ini digelar oleh Huamo Group bekerja sama dengan Panorama Media. 
 
Event itu hadir bersamaan dengan Café & Brasserie Expo serta FLEI Business Show untuk membentuk ekosistem bisnis F&B dan peluang kemitraan dalam satu area pameran. Pembukaan acara dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019–2024 KH Ma’ruf Amin.
 
General Manager Huamo Group Carrie Wang mengatakan MoreFood Expo menjadi sarana memperluas koneksi industri makanan dan minuman Indonesia ke pasar internasional. “MoreFood bukan sekadar pameran, tetapi sebuah gerakan untuk membuka peluang baru dan menghubungkan industri F&B Indonesia dengan pasar global,” ujarnya. 
 
Pameran ini menghadirkan lebih dari 1.200 supplier lokal dan internasional yang menawarkan berbagai kebutuhan industri, mulai dari bahan baku pangan, pengemasan, teknologi pengolahan makanan, produk siap saji, hingga solusi rantai pasok.
 
Sejumlah merek lokal turut meramaikan pameran tersebut, di antaranya Brewell, PT Sosrait Satu Rantai, Best Fresh, Panda Food, hingga Bogaraya. 
 
Pendiri sekaligus Direktur Utama Huamo Group Wang Guo Ping menyebut MoreFood Expo menjadi jembatan perdagangan yang membuka peluang kolaborasi dua arah antara Indonesia dan pasar global.
“Pameran ini adalah jembatan perdagangan yang memungkinkan kolaborasi dua arah antara Indonesia dan pasar global, menciptakan peluang bisnis yang saling menguntungkan,” katanya. 
 
Hal senada disampaikan Ketua Asosiasi Makanan Impor Guangdong sekaligus Direktur Utama Worldex China Exhibitions Co., Ltd Wolfgang Qi. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk pengembangan industri makanan dan minuman.
 
“Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar, dan MoreFood hadir sebagai platform yang efisien dan terpercaya untuk mempertemukan supplier dan buyer,” ujarnya.
 
Selain pameran produk, MoreFood Expo juga menghadirkan berbagai agenda bisnis seperti business matching, seminar, konferensi industri, sesi mencicipi produk, hingga demo memasak langsung dari para peserta pameran.
 
 
 
MoreFood Expo Indonesia 2026 berlangsung hingga 10 Mei 2026 di JIExpo Kemayoran dan terbuka bagi pelaku usaha, distributor, importir, maupun sektor HoReCa (hotel, restoran, dan kafe).  (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
