Pecinta Kopi Masuk: dari Jakarta sampai Makassar, Ini 10 Kopi Susu Paling Hits di Indonesia

JawaPos.com–Budaya minum kopi di Indonesia terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Jika dulu kopi identik dengan teman begadang atau sekadar rutinitas pagi, kini kopi susu sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban.

Mulai dari pekerja kantoran, mahasiswa, hingga pelaku industri kreatif menjadikan kopi sebagai teman bekerja, nongkrong, atau bahkan pelepas penat di sela aktivitas harian.

Menariknya, tren ini juga mendorong lahirnya banyak kedai kopi lokal dengan ciri khas rasa masing-masing. Dari kopi susu gula aren, espresso creamy, hingga racikan unik dengan campuran bergamot dan apel, pilihan kopi kini semakin beragam dan mudah dinikmati lewat layanan pesan antar.

10 Tempat Ngopi yang Banyak Digemari Pecinta Kopi di Berbagai Kota di Indonesia 1. Toko Kopi Tuku, Pelopor Kopi Susu Gula Aren

Nama Toko Kopi Tuku hampir selalu masuk dalam daftar kopi favorit pecinta kopi susu. Menu Kopi Susu Tetangga menjadi ikon yang populer berkat perpaduan espresso dan gula aren yang seimbang.

Selain itu, Es Kopi Hitam Tetangga dan minuman cokelatnya juga banyak diminati pelanggan. Brand asal Jakarta ini bahkan telah berekspansi hingga ke Amsterdam.

2. Kopi Dibawahtangga dengan Cita Rasa Kopi Lokal

Kopi Dibawahtangga dikenal lewat penggunaan 100 persen biji Arabika Indonesia. Salah satu menu andalannya adalah Kopi Susu Ibukota yang memadukan kopi lokal dengan nektar khas Nusa Tenggara Timur.