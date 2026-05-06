15 Wisata Kuliner Dekat Keraton Yogyakarta yang Cocok untuk Sarapan, Makan Siang, hingga Makan Malam

JawaPos.Com - Kawasan Keraton Yogyakarta tidak hanya menjadi pusat budaya dan sejarah, tetapi juga surga kuliner yang menawarkan berbagai hidangan khas dengan cita rasa autentik.

Dari pagi hingga malam, area ini selalu hidup dengan aktivitas kuliner yang menggoda selera.

Mulai dari sarapan sederhana seperti gudeg dan jenang, makan siang dengan hidangan khas Jawa, hingga santapan malam yang hangat, semuanya bisa ditemukan dengan mudah di sekitar Keraton.

Menariknya, banyak tempat makan di kawasan ini masih mempertahankan resep tradisional yang diwariskan turun-temurun.

Hal ini membuat setiap hidangan memiliki karakter rasa yang kuat dan autentik.

Suasana khas Jogja yang santai dan hangat juga menambah kenyamanan saat menikmati kuliner di sini.

Dengan harga yang relatif terjangkau dan pilihan menu yang beragam, wisata kuliner di sekitar Keraton Yogyakarta menjadi pengalaman yang tidak boleh dilewatkan.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas wisata kuliner dekat Keraton Yogyakarta yang cocok dinikmati dari pagi hingga malam hari.

1. Gudeg Yu Djum

Gudeg Yu Djum menjadi ikon kuliner Jogja yang wajib dicoba, terutama saat sarapan atau makan siang santai.

Gudegnya memiliki rasa manis khas dengan tekstur nangka yang sangat lembut dan meresap bumbu.

Disajikan bersama ayam kampung, telur pindang, serta sambal krecek yang pedas gurih, menciptakan perpaduan rasa yang seimbang dan khas. Aroma santannya juga terasa kuat dan menggugah selera.

Harga seporsi berkisar Rp25.000 hingga Rp50.000. Lokasinya berada di kawasan Jalan Wijilan, yang dikenal sebagai sentra gudeg legendaris dekat Keraton Yogyakarta.

2. Soto Kadipiro