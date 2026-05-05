15 Rekomendasi Tempat Sarapan Pagi Enak di Malang, Kuliner Favorit dari Aneka Nasi hingga Bubur

JawaPos.com – Menemukan pilihan terbaik untuk mengisi perut saat pagi hari di Malang tidaklah sulit karena banyak destinasi kuliner yang menggoda.

Kota ini menawarkan ragam menu sarapan pagi yang legendaris mulai dari bubur ayam hangat hingga nasi pecel yang otentik.

Setiap sudut kota menyimpan rahasia kelezatan yang sudah bertahan selama puluhan tahun dan tetap dicintai masyarakat.

Dilansir dari laman Singosari Bolu Malang dan Traveloka pada Selasa (5/5), berikut 15 rekomendasi kuliner tempat sarapan pagi di Malang.

Baca Juga: 13 Bakery Favorit di Malang untuk Kuliner Enak dari Roti Klasik sampai Dessert Kekinian

1. Nasi Pecel Mustika Panderman

Destinasi legendaris ini telah melayani pelanggan setianya sejak tahun 1964 dengan cita rasa yang konsisten.

Bumbu kacang yang disajikan memiliki karakter rasa gurih serta sedikit manis sehingga sangat ramah bagi kamu yang tidak menyukai pedas.

Warung yang berlokasi di Jalan Rajekwesi Nomor 10 Gading Kasri Klojen ini mulai beroperasi pukul 06.00 sampai 13.30 WIB.

2. Nasi Lemak Jasa Ayah