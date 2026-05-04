12 Daftar Kuliner Malam Paling Populer di Surakarta: Ini Dia Langganan Para Pejabat hingga Influencer

Kuliner malam Surakarta atau Solo di Angkringan Omah Semar. (Instagram/@angkringan_omahsemar)

JawaPos.com - Surakarta atau Solo dikenal sebagai salah satu kota dengan kekayaan kuliner yang tak pernah habis untuk dijelajahi.

Saat matahari terbenam dan suasana kota mulai redup, Kota Solo atau Surakarta ini justru semakin ramai dengan kehidupan kuliner malam yang menggugah selera.

Mulai dari kaki lima hingga kuliner legendaris, tempat makan di Kota Solo selalu diwarnai dengan ramai antrean kuliner malam yang menawarkan pengalaman rasa autentik dan sulit dilupakan.

Tak heran apabila banyak tempat makan malam di kota kelahiran Presiden Joko Widodo ini menjadi langganan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat lokal, pejabat, hingga para influencer.

Ya, daya tarik kuliner malam Solo terletak pada keberagaman menu yang ditawarkan.

Anda bisa menemukan hidangan tradisional khas Jawa seperti nasi liwet, hingga kuliner khas Solo dengan cita rasa yang menggugah selera.

Tidak hanya itu, harga yang relatif terjangkau serta suasana yang hangat membuat wisata kuliner malam di Surakarta semakin diminati, baik oleh wisatawan maupun warga setempat.

Menariknya, beberapa tempat kuliner malam di Solo telah dikenal luas karena kelezatan dan konsistensi rasanya selama bertahun-tahun.

Bahkan, tidak sedikit di antaranya yang menjadi destinasi wajib saat berkunjung ke kota ini. Antrean panjang pun seolah menjadi pemandangan biasa, menandakan betapa tingginya minat pengunjung terhadap kuliner tersebut.

Jika Anda sedang mencari rekomendasi kuliner malam terbaik di Surakarta yang populer dan selalu ramai pengunjung ini adalah pilihan tepat.

Sebab, daftar kuliner malam di Solo atau Surakarta ini telah populer karena sering dikunjungi oleh orang-orang besar mulai dari pejabat hingga para influencer.

Simak daftar lengkap 12 kuliner malam paling populer di Surakarta berikut ini, yang telah dikutip Jawa Pos dari laman Treveloka dan dilengkapi dengan alamat menuju lokasi dari Google Maps.

1. Gudeg Ceker Margoyudan Bu Kasno