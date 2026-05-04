11 Pusat Oleh-oleh Khas Surabaya yang Jadi Andalan Wisatawan, Full Kuliner Ala Kota Pahlawan

rekomendasi kuliner pusat oleh-oleh khas Surabaya../Magnific/ odua
JawaPos.com - Surabaya menyimpan banyak pilihan pusat oleh-oleh yang lengkap dan terjangkau untuk semua kalangan.
Dari pasar tradisional bersejarah hingga toko oleh-oleh modern dengan produk kuliner kekinian, pusat oleh-oleh di Surabaya hadir dengan pilihan yang sangat beragam dan mudah diakses.
Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin membawa pulang oleh-oleh terbaik dari Surabaya, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.
Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Senin (4/5), berikut sebelas rekomendasi kuliner pusat oleh-oleh khas Surabaya.
1. Pasar Genteng
Pasar yang berlokasi di Jalan Genteng Kali Nomor 85, Genteng, ini buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 21.00 dan dikenal sebagai pusat oleh-oleh dengan harga terjangkau dan pilihan yang sangat lengkap.
Tersedia berbagai produk makanan kering seperti kerupuk ikan, terasi, petis, dan camilan tradisional yang sebagian besar diproduksi langsung oleh pengrajin lokal, serta tersedia pula batik dan kerajinan tangan.
2. Wisata Rasa
Toko yang berlokasi di Jalan Genteng Besar Nomor 83A, Genteng, ini buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 21.00 dengan suasana belanja yang rapi dan sangat nyaman.
Produk unggulan yang tersedia antara lain Almond Crispy Cheese, Lapis Surabaya, Lapis Kukus, Bluder Bandeng Asap, dan berbagai kue mente premium dengan harga mulai dari Rp 45.000 hingga Rp 90.000 per produk.
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan