Awali Hari dengan Rekomendasi 10 Tempat Sarapan Pagi di Surabaya, Kuliner Enak Cocok Saat Perut Keroncongan

JawaPos.com - Mencari menu nikmat untuk memulai hari di Surabaya merupakan agenda wajib bagi para pecinta kuliner saat waktu sarapan pagi tiba.

Kota ini menyediakan beragam pilihan rasa mulai dari sajian tradisional yang kaya rempah hingga nuansa modern yang menggugah selera.

Kamu bisa menemukan kehangatan seporsi bubur ayam, kelezatan nasi campur, hingga kesegaran kuah soto di berbagai sudut jalan.

Dilansir dari laman Traveloka dan Lalamove pada Minggu (3/5), berikut 14 rekomendasi kuliner sarapan pagi di Surabaya.

1. Bubur ayam spensix bang salim

Sajian bubur ayam ini menjadi primadona bagi kamu yang menginginkan menu sarapan yang lezat serta cukup mengenyangkan perut.

Lokasinya berada di Jalan Jawa Nomor 33, Gubeng, yang selalu tampak ramai dikunjungi oleh warga yang mengantre setiap hari.

Kamu bisa menyantap kehangatan bubur ini mulai pukul 06.00 WIB dengan harga terjangkau sebesar 14 ribu rupiah per porsi.

2. Nasi kuning avon