Daftar 14 Makanan Khas Surabaya Paling Nendang, Kuliner yang Wajib Dicicipi Saat di Kota Pahlawan

JawaPos.com - Surabaya dikenal sebagai kota dengan ragam makanan khas yang memiliki cita rasa yang sangat autentik dan menggoda.

Menjelajahi kuliner di kota ini akan memberikan pengalaman rasa yang unik melalui perpaduan bumbu petis dan rempah.

Berbagai pilihan menu tradisional hingga camilan legendaris tersedia untuk memanjakan lidah setiap orang yang berkunjung ke sana.

Dilansir dari laman Traveloka dan Telkomsel pada Minggu (3/5), berikut 14 rekomendasi kuliner makanan khas di Surabaya.

Rujak cingur Hidangan ini menjadi ikon yang memadukan irisan hidung sapi rebus dengan sayuran segar serta buah-buahan tropis pilihan.

Kamu bisa memilih varian matengan yang berisi sayur rebus atau varian campur yang ditambahkan nanas serta bengkuang.

Saus petis yang kental memberikan keseimbangan rasa manis, gurih, dan sedikit sepat yang sangat melekat di lidah.

Perpaduan tekstur kenyal dari bagian kepala sapi dan renyahnya sayuran menciptakan sensasi makan yang tidak terlupakan bagi kamu.