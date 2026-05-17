156 Ribu Orang Naik Commuter Line Surabaya Selama Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, Dhoho - Penataran Jadi Favorit

Ilustrasi pengguna Commuter Line di Stasiun Surabaya Gubeng. (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Selama libur panjang Kenaikan Yesus Kristus, 14 - 16 Mei 2026, KAI Commuter Area 8 Surabaya mencatat 156.432 ribu orang mengandalkan Commuter Line untuk bepergian ke berbagai daerah dalam provinsi.
Tren pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada masa libur panjang peringatan Kenaikan Yesus Kristus di wilayah Jawa Timur menunjukkan antusiasme yang tinggi.
VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menyampaikan data 156.432 penumpang menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap kereta api lokal, tidak kalah dengan kereta jarak jauh.
"Pergerakan penumpang terpantau sangat dinamis sejak hari pertama libur nasional. Pada hari pertama, Kamis (14/5), volume pengguna tercatat mencapai angka tertinggi, yakni 53.935 orang," ujar Karina, Minggu (17/5).
Pada hari kedua, Jumat (15/5), pergerakan sedikit melandai namun tetap tinggi di angka 50.573 orang. Sementara pada Sabtu (16/5), volume kembali mengalami peningkatan menjadi 51.924 orang.
Karina menyebut lonjakan mobilitas di Area 8 Surabaya didominasi penumpang musiman, keluarga, dan anak muda yang memanfaatkan libur panjang untuk wisata serta bersilaturahmi ke berbagai daerah di Jawa Timur.
"Layanan Commuter Line lokal, seperti Dhoho, Penataran, Blorasura, dan Supas, tetap menjadi moda transportasi andalan (favorit) karena menjangkau pusat kota dan destinasi wisata," imbuhnya.
Sejumlah stasiun utama di Area 8 Surabaya, seperti Stasiun Surabaya Gubeng, Malang, dan Blitar, dipadati penumpang sejak pagi hingga malam selama libur panjang, baik sebagai stasiun keberangkatan maupun kedatangan.
Sebagai titik keberangkatan utama, Stasiun Surabaya Gubeng mencatat 20.315 penumpang naik, sedangkan Stasiun Surabaya Turi melayani 7.400 pengguna selama periode liburan.
Untuk stasiun tujuan, Stasiun Malang menjadi salah satu yang tersibuk dengan 13.169 penumpang turun. Sementara itu, Stasiun Surabaya Gubeng yang berada di kawasan pusat bisnis mencatat 19.884 penumpang datang.
