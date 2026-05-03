10 Tempat Sarapan Legendaris di Yogyakarta yang Selalu Dicari: Rasa Autentik yang Sulit Dilupakan

JawaPos.com - Yogyakarta dikenal sebagai salah satu destinasi kuliner terbaik di Indonesia yang menawarkan beragam hidangan khas dengan cita rasa autentik.

Tidak hanya untuk makan siang atau malam, kota ini juga memiliki banyak pilihan sarapan yang menggugah selera.

Dari menu tradisional hingga hidangan sederhana, semuanya dapat dinikmati dengan harga yang relatif terjangkau.

Sarapan menjadi momen penting untuk memulai aktivitas harian dengan energi yang cukup.

Oleh karena itu, memilih tempat sarapan yang tepat tidak hanya soal rasa, tetapi juga pengalaman.

Yogyakarta menghadirkan banyak warung legendaris yang telah berdiri puluhan tahun dan tetap mempertahankan kualitasnya.

Bagi Anda yang sedang berada di Yogyakarta atau berencana berkunjung, berikut ini adalah sepuluh tempat sarapan yang layak untuk dicoba yang dirangkum dari kanal YouTube 10 BEST ID pada Minggu (03/05).

Setiap tempat menawarkan keunikan tersendiri, baik dari segi rasa, suasana, maupun sejarahnya.

1. SGPC Bu Wiryo

SGPC Bu Wiryo merupakan salah satu tempat sarapan legendaris di kawasan Sleman.