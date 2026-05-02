8 Rekomendasi Mie Lethek Khas Bantul yang Paling Nikmat di Jogja, Cita Rasa Tradisional yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Kalau kamu sedang berburu kuliner khas di Yogyakarta, khususnya di wilayah Bantul, mie lethek wajib masuk dalam daftar incaran.

Mie tradisional berbahan tepung singkong ini dikenal dengan warna kusam alaminya tanpa pewarna, namun justru di situlah letak keistimewaannya.

Rasanya sederhana, tetapi kaya rempah dan memiliki sentuhan khas masakan Jawa yang sulit dilupakan.

Di Bantul dan sekitarnya, ada banyak tempat makan mie lethek yang sudah terkenal kelezatannya. Mulai dari yang legendaris hingga yang kekinian, semuanya punya ciri khas tersendiri.

Dilansir dari Google Maps, berikut rekomendasi mie lethek di Yogyakarta yang paling enak yang wajib kamu coba.

1. Mie Lethek Joo

Tempat ini jadi salah satu favorit pecinta mie lethek karena rasa bumbunya yang medok dan autentik.

Tekstur mie yang kenyal berpadu dengan kuah gurih atau versi goreng yang smokey, membuat siapa saja ingin kembali lagi. Cocok untuk kamu yang mencari rasa tradisional dengan sentuhan modern.

2. Joglo Mie Des & Mie Lethek Mbah But

Mengusung konsep joglo yang kental dengan nuansa Jawa, tempat ini tidak hanya menawarkan makanan lezat tetapi juga pengalaman makan yang nyaman.

Mie letheknya dimasak dengan bumbu khas rumahan, menghadirkan rasa sederhana namun penuh kehangatan.

3. Mie Lethek Pasar Beringharjo