20 Spot Kuliner Seafood Terenak di Tangerang, dari Kaki Lima Sampai Tempat Makan Bintang Lima

JawaPos.com - Tangerang dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan tempat makan seafood paling beragam di sekitar ibu kota.

Dari restoran mewah bergaya elegan hingga warung tenda kaki lima dengan harga terjangkau, semua pilihan kuliner laut tersedia di sini.

Hidangan laut segar yang diolah dengan bumbu khas Nusantara menjadikan setiap sajian selalu berhasil memanjakan selera pengunjungnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Pinhome pada Kamis (30/4), berikut 20 rekomendasi kuliner tempat makan seafood enak di Tangerang.

1. Bandar Djakarta Alam Sutera

Bandar Djakarta adalah restoran seafood bergaya elegan yang menyajikan hidangan laut berkualitas segar dalam suasana luas dan nyaman yang cocok untuk acara keluarga.

Berlokasi di Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 6, Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, buka Senin–Jumat pukul 10.00–22.00 WIB dan Sabtu–Minggu hingga pukul 23.00 WIB.

2. Telaga Seafood Modernland

Telaga Seafood Modernland berlokasi strategis dekat berbagai fasilitas publik dan menyajikan menu seafood segar dilengkapi pilihan lain seperti ayam, nasi goreng, mie goreng, sup, dan olahan sayur.