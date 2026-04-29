20 Restoran Chinese Food Terenak di Jakarta yang Masih Jadi Raja Kuliner hingga Sekarang

JawaPos.com - Chinese food adalah salah satu kuliner paling dicintai di Jakarta, hadir dalam berbagai pilihan dari dim sum segar, bubur khas Kanton, bebek panggang, hingga mie tarik yang menggugah selera.

Dari restoran legendaris yang sudah berdiri sejak 1956 hingga kedai kekinian bergaya modern di kawasan Kemang dan PIK, pilihan restoran chinese food di daerah ini sangat beragam.

Setiap restoran punya keistimewaan tersendiri, mulai dari asal chef, bahan baku impor, konsep tempat, hingga menu khas yang membedakannya dari restoran chinese food lainnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Rabu (29/4), berikut 20 rekomendasi kuliner tempat makan restoran chinese food enak di Jakarta.

1. Central Restaurant Tomang

Restoran yang berlokasi di Jl. Tomang Raya No. 29, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan buka Senin–Jumat pukul 09.00–22.00 serta Sabtu–Minggu pukul 08.00–22.00 ini menawarkan suasana makan yang sangat nyaman.

Menu andalan yang wajib dicoba adalah Hongkong porridge dan dimsum yang menjadi favorit pelanggan setianya.