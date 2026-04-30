17 Rekomendasi Cafe di Jakarta Selatan, Kuliner dengan View Estetik dan Instagramable

JawaPos.com - Cafe di Jakarta Selatan kini hadir dalam ragam konsep yang semakin beragam, dari cafe live music yang selalu ramai hingga coffee shop estetik yang sangat instagramable dan nyaman.

Dari rooftop bar dengan pemandangan kota hingga kedai kopi minimalis bernuansa alam, pilihan nongkrong di kawasan ini sangat memanjakan semua selera dan kebutuhan.

Setiap cafe punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan, konsep interior, fasilitas live music, hingga jam buka yang membedakannya dari cafe lainnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Kamis (30/4), berikut 17 rekomendasi kuliner tempat cafe enak di Jakarta Selatan.

1. House Rooftop

Cafe yang berlokasi di Jl. Setiabudi Selatan No. 7, Kuningan, Setiabudi dan buka setiap hari dari pukul 09.00 hingga 23.00 ini menghadirkan live music setiap Senin, Rabu, dan Kamis.

Menu andalan seperti Chilly Cheese Nachos, Creamy Cajun Chicken, Spicy Thai Chicken Basil, dan Warm Hersheys Lava Cake tersedia mulai dari Rp15.000 per menu.

2. Belle Ville – Coffee and Eatery