Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
16 April 2026, 03.12 WIB

Fix No Debat! 10 Makanan Viral Favorit Anak Jaksel, Mulai dari Mie Ayam Kuah Kental Sampai Iga Panggang yang Bumbunya Sampai To The Bone

iga panggang/YouTube @10bestid

iga panggang/YouTube @10bestid

JawaPos.com-Jakarta memang tidak pernah bisa diam soal tren kuliner viral. Di Jakarta anda bisa menemukan surganya makanan.

Seperti kawasan Jakarta Selatan, yang menjadi kiblat makanan viral. Belakangan ini banyak kuliner hits yang bermunculan dan patut untuk dicoba. Khususnya bagi anda warga Jaksel

Jangan sampai ketinggalan tren dan sensasi berburu 10 makanan viral. Mulai dari ayam kremes kuah pindang yang unik, mie ayam porsi jumbo, sampai roasted chicken dengan saus rosemary yang khas.

Melansir informasi dari kanal YouTube @10bestid berikut adalah rekomendasi makanan viral yang wajib dicoba, bagi anda yang ngaku anak Jaksel.

Kawasan Selong, Kebayoran Baru sedang ramai kuliner viral berupa sate ayam dan kambing. Sate ayam dan kambing Purnawarman merupakan legenda street food yang tidak terkalahkan. Dengan potongan daging ayam dan kambing yang jumbo, dipadukan dengan bumbu kacang yang lembut serta cita rasa manis gurih yang pas, sate Purnawarman menjadi idola banyak kalangan. Keistimewaan lain dari tempat ini adalah daging kambing yang tidak bau amis, dan meskipun dibakar, sate tetap terasa juicy dan tidak kering.

Mie Ayam Pacitan 99 berlokasi di daerah Jagakarsa. Menu andalan sejuta umat ini berbeda dari yang biasa, mie ayam ini memiliki kuah semur ayam yang kental dan manis-gurih. Kuah yang kaya rempah ini menjadi pas ketika bertemu dengan tekstur mie yang lembut, potongan daging yang melimpah dan tambahan ceker. 

Pindang ayam kremes ini terletak di Jalan Bintaro Selatan, Kecamatan Pesanggrahan. Ayam kremes ini cukup unik karena terdapat tambahan kuah pindang dengan rasa asam,manis, dan gurih yang pas. 

Iga panggang Panglima viral karena menyajikan masakan sekelas restoran, namun dengan harga yang ramah di kantong. Potongan daging yang jumbo namun tetap empuk berpadu sempurna dengan saus berbumbu, yang menghasilkan efek caramelized saat dipanggang. Iga panggang Panglima adalah pencipta rasa yang menggugah selera. 

Di tengah maraknya kuliner kekinian di Blok M, ada satu tempat  makan hidden gem, bernuansa minang yang selalu ramai antrian. Warung makan ini menyediakan olahan masakan padang dengan bumbu yang autentik rempah.  Menu favorit di tempat ini adalah tunjang dan dendeng batokoknya. 

Lontong sayur sangat cocok disantap sebagai menu sarapan. Berlokasi di Kecamatan Cilandak, Lontong Sayur DM 45 adalah street food favorit. Kuah rempah yang medok sangat pas saat disiramkan pada lontong yang lembut. Di sini juga menjual aneka lauk pelengkap seperti semur tahu, telur balado, rendang, dan daging semur.  

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore