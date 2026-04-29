15 Spot Angkringan Hits di Jakarta, Kuliner Sederhana dengan Rasa yang Istimewa

JawaPos.com - Angkringan adalah salah satu kuliner paling ikonik dari Jawa yang kini sangat mudah ditemukan di Jakarta, hadir dengan nasi kucing, sate-satean, baceman, dan minuman hangat yang sangat khas.

Dari angkringan lesehan bergaya Jogja hingga angkringan kekinian dengan interior bernuansa Jawa yang memanjakan pengunjung, pilihan tempat nongkrong malam ini semakin beragam.

Setiap angkringan punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan, suasana tempat, hiburan musik, hingga harga yang membedakannya dari angkringan lainnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Rabu (29/4), berikut 15 rekomendasi kuliner tempat makan angkringan enak di Jakarta.

1. Angkringan khas Tulungagung

Angkringan yang berlokasi di Jl. Benda Raya, Kemang ini menghadirkan menu khas angkringan seperti nasi teri, nasi tongkol, dan nasi kucing dengan konsep lesehan ala Tulungagung.

Tersedia pula berbagai sate-satean dan minuman tradisional seperti wedang jahe, wedang uwuh, dan kopi, menjadikannya pilihan nongkrong malam yang sangat nyaman.

2. Angkringan Nasi Kucing Fatmawati

Angkringan yang berlokasi di Jl. RS Fatmawati No. 77 ini menawarkan menu yang sangat lengkap mulai dari telur puyuh, kerang, keong, udang, usus, otak-otak, hingga kepala ayam.