10 Rekomendasi Kuliner Nasi Liwet Asli Solo Paling Enak: Cita Rasa Tradisional Paling Melegenda hingga Bikin Nostalgia!

JawaPos.Com - Kota Surakarta atau Solo dikenal sebagai pusat kuliner tradisional yang masih mempertahankan cita rasa autentik hingga saat ini.
Salah satu hidangan yang paling ikonik adalah nasi liwet, sajian khas yang memadukan nasi gurih dengan lauk sederhana namun kaya rasa.
Kuliner nasi liwet di Solo memiliki ciri khas pada penggunaan santan dan areh yang menciptakan rasa gurih dan sedikit manis.
Setiap warung memiliki resep turun-temurun yang membuat rasanya unik dan berbeda.
Tidak hanya itu, suasana penyajian yang masih tradisional menambah pengalaman makan yang lebih berkesan.
Menariknya, nasi liwet di Solo tetap dikenal sebagai kuliner yang ramah di kantong meskipun banyak yang sudah melegenda.
Dilansir dari Google Maps, berikut sepuluh rekomendasi kuliner nasi liwet asli Solo yang paling enak dan wajib kamu coba.
1. Nasi Liwet Bu Wongso Lemu
Nasi Liwet Bu Wongso Lemu yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Keprabon, Banjarsari merupakan salah satu tempat makan nasi liwet paling legendaris di Solo.
Tempat ini telah berdiri sejak puluhan tahun dan dikenal luas oleh wisatawan maupun warga lokal.
Seporsi nasi liwet di sini terdiri dari nasi gurih yang dimasak dengan santan, suwiran ayam kampung, telur pindang, serta areh kental yang menjadi ciri khasnya.
Penyajiannya menggunakan piring tradisional yang menambah kesan autentik.
Rasa yang dihasilkan cenderung gurih dengan sentuhan manis khas Solo.
Bumbu santannya terasa meresap hingga ke dalam nasi dan lauk, menciptakan rasa yang dalam dan konsisten.
