Cocok Buat Sarapan! Ini 9 Kuliner Nasi kuning di Jakarta dengan Lauk Melimpah dan Rasa Juara

JawaPos.com - Jakarta menyimpan banyak pilihan kuliner nasi kuning yang menghadirkan cita rasa lezat dengan berbagai variasi lauk.

Dari warung tradisional bergaya rumahan hingga restoran dengan tampilan nasi kuning berbentuk kerucut yang cantik, kuliner nasi kuning di Jakarta terus diminati banyak kalangan.

Setiap tempat nasi kuning di Jakarta memiliki keunikan tersendiri, mulai dari perpaduan rempah yang harum hingga lauk pelengkap yang sangat beragam.

Dilansir dari laman GoTravelly dan nasikuning.id pada Rabu (29/4), berikut sembilan rekomendasi tempat makan kuliner nasi kuning enak di Jakarta.

1. Nasi Kuning Selera Meneer

Berlokasi di Jalan Ahmad Dahlan Nomor 30, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, rumah makan yang juga menawarkan hidangan nusantara lainnya ini buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 21.00.

Satu porsi nasi kuning berbentuk kerucut dikelilingi lauk seperti orek tempe, sambal goreng hati, perkedel, mi goreng, acar wortel, dan telur sehingga tampilan sajiannya terlihat sangat cantik.

Harga satu porsi nasi kuning di sini dibanderol Rp30.000 saja.