Resep Ekado Tahu Air Fryer: Tinggi Protein, Praktis, dan Minim Minyak

JawaPos.com - Ekado biasanya dikenal sebagai hidangan berisi daging yang dibungkus lalu dikukus atau digoreng.

Tapi kali ini ada versi yang lebih simpel dan ringan: ekado tahu yang dimasak menggunakan air fryer. Hasilnya tetap enak, tinggi protein, dan tentu saja lebih minim minyak.

Menu ini cocok untuk kamu yang ingin makan lebih sehat tanpa ribet. Dengan bahan sederhana dan proses yang cepat, ekado tahu bisa jadi pilihan lauk atau camilan yang mengenyangkan.

Dilansir dari akun Instagram @vina_kitch, resep ini disebut praktis karena tidak perlu proses kukus terlebih dahulu.

“Dijamin makan satu aja udah kenyang,” tulisnya, menandakan porsi dan kandungan proteinnya cukup mengenyangkan.

Keunggulan dari resep ini terletak pada penggunaan tahu sebagai bahan utama. Selain tinggi protein, tahu juga memberikan tekstur lembut yang berpadu dengan aroma bawang dan daun-daunan.

Ditambah dimasak di air fryer, hasilnya lebih mantap dibandingkan metode goreng biasa, namun tetap memiliki bagian luar yang sedikit kering dan menarik.

Berikut bahan dan cara membuatnya:

Bahan: