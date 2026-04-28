Nola Amalia Rosyada
Selasa, 28 April 2026 | 21.06 WIB

Resep Udang Goreng Mayonnaise: Gurih, Creamy, dan Bikin Nagih

Potret udang goreng mayonnaise creamy gurih dengan tekstur crispy. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s) - Image

Potret udang goreng mayonnaise creamy gurih dengan tekstur crispy. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s)


JawaPos.com - Udang goreng mayonnaise menjadi salah satu hidangan favorit yang sering ditemukan di restoran, tapi ternyata bisa banget dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana. Perpaduan udang yang renyah dengan saus mayonnaise yang creamy menghasilkan rasa gurih manis yang disukai banyak orang.

Menu ini cocok disajikan sebagai lauk spesial atau hidangan untuk keluarga saat momen tertentu. Teksturnya yang crispy di luar dan juicy di dalam membuat setiap gigitan terasa memuaskan.

Dilansir dari akun Instagram @adekoerniawan_s, resep ini menawarkan cara praktis untuk membuat udang goreng mayonnaise dengan hasil yang tidak kalah dari versi restoran. Kunci kelezatannya ada pada keseimbangan rasa saus dan teknik menggoreng udang.

Udang yang dibalut tepung tipis akan menghasilkan tekstur renyah tanpa terlalu berat. Sementara saus mayonnaise yang dicampur dengan susu kental manis memberikan rasa creamy dengan sentuhan manis yang khas.

Berikut bahan dan cara membuatnya:

Bahan:
Udang
Garam
Kaldu jamur
Merica bubuk
Tepung maizena atau tepung kentang

Bahan saus:
Mayonnaise
Susu kental manis
Kaldu jamur
Minyak wijen (opsional)

Cara membuat:
1. Bersihkan udang, lalu bumbui dengan garam, kaldu jamur, dan merica.
2. Diamkan sebentar agar bumbu meresap.
3. Balurkan udang dengan tepung maizena atau tepung kentang.
4. Goreng udang hingga matang dan berwarna keemasan, lalu angkat dan tiriskan.
5. Campurkan mayonnaise, susu kental manis, kaldu jamur, dan minyak wijen, aduk hingga rata.
6. Masukkan udang goreng ke dalam saus, aduk hingga terbalut sempurna.
7. Sajikan segera selagi hangat.

Udang goreng mayonnaise ini memiliki rasa gurih dan creamy dengan sedikit sentuhan manis. Tekstur udang yang crispy berpadu dengan saus lembut menciptakan kombinasi yang sempurna.

Menu ini sangat cocok dipadukan dengan nasi hangat atau disantap langsung sebagai camilan. Bahkan, bisa juga ditambahkan topping seperti daun bawang atau biji wijen untuk tampilan lebih menarik.

Sebagai penutup, udang goreng mayonnaise adalah hidangan sederhana yang bisa menghadirkan rasa mewah di rumah. Mudah dibuat, lezat, dan cocok untuk berbagai kesempatan.

Yuk, coba resep ini dan rasakan sendiri kelezatannya!
Editor: Novia Tri Astuti
