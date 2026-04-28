Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Selasa, 28 April 2026 | 20.59 WIB

Resep Ayam Suwir Bawang Terasi: Gurih, Pedas, dan Bikin Nambah Terus

Potret ayam suwit bawang terasi gurih pedas dengan aroma khas. (Sumber:&nbsp;instagram.com/@hendrikpyong)


JawaPos.com - Ayam suwir selalu jadi menu andalan karena praktis, fleksibel, dan bisa diolah jadi berbagai hidangan. Salah satu variasi yang wajib dicoba adalah ayam suwir bawang terasi, perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma khas yang bikin selera makan langsung naik.

Menu ini cocok untuk lauk sehari-hari, isian nasi bakar, atau bahkan stok makanan di rumah. Rasanya yang kuat dan meresap membuat ayam suwir ini sulit untuk ditolak.

Dilansir dari akun Instagram @hendrikpyong, hidangan ini digambarkan sebagai tipe makanan yang “bikin ga bisa berhenti ngunyah”. Dengan bumbu yang melimpah, rasa yang dihasilkan memang bold dan memuaskan.

Keunikan dari resep ini terletak pada penggunaan bawang dalam jumlah banyak yang ditumis hingga harum, lalu dipadukan dengan terasi. Kombinasi ini menghasilkan aroma yang khas dan menggugah selera.

Selain itu, tambahan jeruk nipis di akhir memberikan sentuhan segar yang menyeimbangkan rasa gurih dan pedas.

Berikut bahan dan cara membuatnya:

Bahan:
Dada ayam (atau paha ayam)
Garam
Jahe
Jeruk nipis

Bahan tumis:
Bawang putih
Bawang merah
Cabai merah keriting
Cabai rawit
Terasi
Kaldu jamur
Garam
Gula
Lada putih

Cara membuat:
1. Rebus ayam bersama garam dan jahe hingga matang.
2. Angkat dan suwir-suwir ayam sesuai selera.
3. Tumis bawang putih, bawang merah, dan cabai hingga harum.
4. Tambahkan terasi dan bumbu lainnya, aduk hingga matang dan wangi.
5. Masukkan ayam suwir, aduk rata sebentar agar bumbu meresap.
6. Tambahkan perasan jeruk nipis, lalu aduk kembali.
7. Koreksi rasa dan sajikan.

Ayam suwir bawang terasi ini memiliki rasa yang kuat gueih , pedas, dan sedikit smoky dari terasi. Teksturnya lembut namun tetap berserat, membuatnya nikmat di setiap gigitan.

Menu ini juga cocok dijadikan stok karena bisa disimpan dan dipanaskan kembali tanpa mengurangi kelezatannya. Tinggal tambah nasi hangat, sudah jadi hidangan yang sempurna.

Sebagai penutup, ayam suwir bawang terasi adalah pilihan tepat untuk kamu yang suka masakan berbumbu kuat dan praktis. Sekali coba, dijamin bakal jadi favorit di rumah.

Yuk, recook dan siap-siap nambah terus!
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Resep Udang Goreng Mayonnaise: Gurih, Creamy, dan Bikin Nagih - Image
Kuliner

Resep Udang Goreng Mayonnaise: Gurih, Creamy, dan Bikin Nagih

Selasa, 28 April 2026 | 21.06 WIB

Resep Pastry Daging Crispy: Gurih, Juicy, dan Wangi Rempah - Image
Kuliner

Resep Pastry Daging Crispy: Gurih, Juicy, dan Wangi Rempah

Selasa, 28 April 2026 | 20.55 WIB

Resep Misoa Chili Oil: Versi Lebih Ringan dari Mi Pedas yang Lagi Viral - Image
Kuliner

Resep Misoa Chili Oil: Versi Lebih Ringan dari Mi Pedas yang Lagi Viral

Selasa, 28 April 2026 | 18.43 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore