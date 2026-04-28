Resep Ayam Suwir Bawang Terasi: Gurih, Pedas, dan Bikin Nambah Terus



JawaPos.com - Ayam suwir selalu jadi menu andalan karena praktis, fleksibel, dan bisa diolah jadi berbagai hidangan. Salah satu variasi yang wajib dicoba adalah ayam suwir bawang terasi, perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma khas yang bikin selera makan langsung naik.



Menu ini cocok untuk lauk sehari-hari, isian nasi bakar, atau bahkan stok makanan di rumah. Rasanya yang kuat dan meresap membuat ayam suwir ini sulit untuk ditolak.



Dilansir dari akun Instagram @hendrikpyong, hidangan ini digambarkan sebagai tipe makanan yang “bikin ga bisa berhenti ngunyah”. Dengan bumbu yang melimpah, rasa yang dihasilkan memang bold dan memuaskan.



Keunikan dari resep ini terletak pada penggunaan bawang dalam jumlah banyak yang ditumis hingga harum, lalu dipadukan dengan terasi. Kombinasi ini menghasilkan aroma yang khas dan menggugah selera.



Selain itu, tambahan jeruk nipis di akhir memberikan sentuhan segar yang menyeimbangkan rasa gurih dan pedas.



Berikut bahan dan cara membuatnya:



Bahan:

Dada ayam (atau paha ayam)

Garam

Jahe

Jeruk nipis



Bahan tumis:

Bawang putih

Bawang merah

Cabai merah keriting

Cabai rawit

Terasi

Kaldu jamur

Garam

Gula

Lada putih



Cara membuat:

1. Rebus ayam bersama garam dan jahe hingga matang.

2. Angkat dan suwir-suwir ayam sesuai selera.

3. Tumis bawang putih, bawang merah, dan cabai hingga harum.

4. Tambahkan terasi dan bumbu lainnya, aduk hingga matang dan wangi.

5. Masukkan ayam suwir, aduk rata sebentar agar bumbu meresap.

6. Tambahkan perasan jeruk nipis, lalu aduk kembali.

7. Koreksi rasa dan sajikan.



Ayam suwir bawang terasi ini memiliki rasa yang kuat gueih , pedas, dan sedikit smoky dari terasi. Teksturnya lembut namun tetap berserat, membuatnya nikmat di setiap gigitan.



Menu ini juga cocok dijadikan stok karena bisa disimpan dan dipanaskan kembali tanpa mengurangi kelezatannya. Tinggal tambah nasi hangat, sudah jadi hidangan yang sempurna.



Sebagai penutup, ayam suwir bawang terasi adalah pilihan tepat untuk kamu yang suka masakan berbumbu kuat dan praktis. Sekali coba, dijamin bakal jadi favorit di rumah.



Yuk, recook dan siap-siap nambah terus!