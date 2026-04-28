Resep Misoa Chili Oil: Versi Lebih Ringan dari Mi Pedas yang Lagi Viral

JawaPos.com - Olahan mi dengan chili oil memang sedang populer karena cita rasanya yang pedas, gurih, dan bikin nagih. Namun, kalau kamu merasa mi biasa terlalu berat di perut, misoa bisa jadi alternatif yang lebih ringan tapi tetap enak.



Misoa memiliki tekstur yang lebih halus dan lembut, sehingga terasa lebih nyaman saat dikonsumsi. Cocok untuk kamu yang ingin menikmati hidangan pedas tanpa rasa “begah” setelah makan.



Dilansir dari akun Instagram @machelwie, kreasi misoa chili oil ini jadi pilihan praktis yang bisa dibuat dalam waktu singkat. “Rasanya gak kalah enak dan lebih nyaman di perut,” tulisnya.



Keunikan dari hidangan ini terletak pada penggunaan chili oil yang aromatik, dipadukan dengan misoa yang lembut. Ditambah smoked chicken, menu ini jadi lebih kaya rasa dan mengenyangkan.



Selain itu, proses memasaknya juga sangat cepat, cocok untuk kamu yang butuh menu simpel tapi tetap lezat. Berikut bahan dan cara membuatnya:



Bahan:

Misoa

Smoked chicken



Bumbu chili oil:

Bawang merah

Bawang putih

Chili flakes

Gochugaru

Gula pasir

Garam

Kaldu jamur

Minyak goreng

Kecap asin



Cara membuat:

1. Rebus misoa hingga matang, lalu tiriskan.

2. Iris bawang merah dan bawang putih, lalu siapkan dalam mangkuk tahan panas.

3. Tambahkan chili flakes, gochugaru, gula, garam, dan kaldu jamur ke dalam mangkuk.

4. Panaskan minyak hingga benar-benar panas, lalu tuangkan ke atas campuran bumbu untuk menghasilkan chili oil.

5. Tambahkan kecap asin, lalu aduk rata.

6. Campurkan misoa dengan chili oil hingga merata.

7. Tambahkan smoked chicken di atasnya.

8. Sajikan selagi hangat.



Misoa chili oil ini memiliki rasa pedas gurih dengan aroma bawang yang kuat. Tekstur misoa yang lembut membuat hidangan ini terasa ringan namun tetap memuaskan.



Menu ini cocok untuk makan cepat, camilan berat, atau bahkan saat kamu ingin sesuatu yang praktis tapi tetap enak.



Sebagai penutup, misoa chili oil adalah alternatif menarik dari mi pedas biasa. Dengan bahan sederhana dan waktu masak singkat, kamu bisa menikmati hidangan kekinian di rumah.





Yuk, cobain resep ini dan rasakan sensasi pedas yang lebih ringan!