Nola Amalia Rosyada
Selasa, 28 April 2026 | 18.43 WIB

Resep Misoa Chili Oil: Versi Lebih Ringan dari Mi Pedas yang Lagi Viral

Potret misoa chili oil pedas gurih dengan tekstur lembut dan ringan di perut. (Sumber: instagram.com/@machelwie)

JawaPos.com - Olahan mi dengan chili oil memang sedang populer karena cita rasanya yang pedas, gurih, dan bikin nagih. Namun, kalau kamu merasa mi biasa terlalu berat di perut, misoa bisa jadi alternatif yang lebih ringan tapi tetap enak.

Misoa memiliki tekstur yang lebih halus dan lembut, sehingga terasa lebih nyaman saat dikonsumsi. Cocok untuk kamu yang ingin menikmati hidangan pedas tanpa rasa “begah” setelah makan.

Dilansir dari akun Instagram @machelwie, kreasi misoa chili oil ini jadi pilihan praktis yang bisa dibuat dalam waktu singkat. “Rasanya gak kalah enak dan lebih nyaman di perut,” tulisnya.

Keunikan dari hidangan ini terletak pada penggunaan chili oil yang aromatik, dipadukan dengan misoa yang lembut. Ditambah smoked chicken, menu ini jadi lebih kaya rasa dan mengenyangkan.

Selain itu, proses memasaknya juga sangat cepat, cocok untuk kamu yang butuh menu simpel tapi tetap lezat. Berikut bahan dan cara membuatnya:

Bahan:
Misoa
Smoked chicken

Bumbu chili oil:
Bawang merah
Bawang putih
Chili flakes
Gochugaru
Gula pasir
Garam
Kaldu jamur
Minyak goreng
Kecap asin

Cara membuat:
1. Rebus misoa hingga matang, lalu tiriskan.
2. Iris bawang merah dan bawang putih, lalu siapkan dalam mangkuk tahan panas.
3. Tambahkan chili flakes, gochugaru, gula, garam, dan kaldu jamur ke dalam mangkuk.
4. Panaskan minyak hingga benar-benar panas, lalu tuangkan ke atas campuran bumbu untuk menghasilkan chili oil.
5. Tambahkan kecap asin, lalu aduk rata.
6. Campurkan misoa dengan chili oil hingga merata.
7. Tambahkan smoked chicken di atasnya.
8. Sajikan selagi hangat.

Misoa chili oil ini memiliki rasa pedas gurih dengan aroma bawang yang kuat. Tekstur misoa yang lembut membuat hidangan ini terasa ringan namun tetap memuaskan.

Menu ini cocok untuk makan cepat, camilan berat, atau bahkan saat kamu ingin sesuatu yang praktis tapi tetap enak.

Sebagai penutup, misoa chili oil adalah alternatif menarik dari mi pedas biasa. Dengan bahan sederhana dan waktu masak singkat, kamu bisa menikmati hidangan kekinian di rumah.

Yuk, cobain resep ini dan rasakan sensasi pedas yang lebih ringan!
Artikel Terkait
Resep Udang Goreng Mayonnaise: Gurih, Creamy, dan Bikin Nagih - Image
Kuliner

Resep Udang Goreng Mayonnaise: Gurih, Creamy, dan Bikin Nagih

Selasa, 28 April 2026 | 21.06 WIB

Resep Ayam Suwir Bawang Terasi: Gurih, Pedas, dan Bikin Nambah Terus - Image
Kuliner

Resep Ayam Suwir Bawang Terasi: Gurih, Pedas, dan Bikin Nambah Terus

Selasa, 28 April 2026 | 20.59 WIB

Resep Pastry Daging Crispy: Gurih, Juicy, dan Wangi Rempah - Image
Kuliner

Resep Pastry Daging Crispy: Gurih, Juicy, dan Wangi Rempah

Selasa, 28 April 2026 | 20.55 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

