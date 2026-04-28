Nola Amalia Rosyada
Selasa, 28 April 2026 | 20.55 WIB

Resep Pastry Daging Crispy: Gurih, Juicy, dan Wangi Rempah

Potret pastry daging crispy berlapis dengan isian juicy dan gurih. (Sumber:&nbsp;instagram.com/@ikiechung)



JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari camilan atau menu berat yang teksturnya crispy di luar tapi juicy di dalam, pastry daging satu ini wajib masuk daftar recook. Perpaduan kulit pastry yang renyah dengan isian daging berbumbu rempah menghasilkan rasa yang kaya dan bikin nagih.

Hidangan ini cocok disajikan sebagai camilan spesial, bekal, atau bahkan ide jualan karena tampilannya menarik dan rasanya disukai banyak orang. Teknik pembuatan roux juga jadi kunci penting yang membuat tekstur kulit lebih berlapis dan renyah.

Dilansir dari akun Instagram @ikiechung, resep ini menghasilkan pastry dengan cita rasa gurih, wangi, dan memuaskan di setiap gigitan. “Crispy, juicy, gurih, wangi,” menjadi gambaran sempurna dari hasil akhirnya.

Keunikan dari resep ini terletak pada kombinasi adonan dasar dan roux yang membuat lapisan pastry lebih flaky. Sementara itu, isian daging dibumbui dengan rempah seperti jinten dan ketumbar, memberikan aroma khas yang menggoda.

Berikut bahan dan cara membuatnya:

Bahan adonan:
Tepung terigu
Garam
Margarin (lelehkan)
Air hangat

Bahan roux:
Margarin
Tepung terigu
Minyak goreng

Bahan isian daging:
Minyak goreng
Bawang putih (cincang)
Bawang merah (cincang)
Bawang bombay (cincang)
Daun bawang
Jinten bubuk
Ketumbar bubuk
Daging giling
Kaldu bubuk
Garam
Gula pasir
Lada putih

Cara membuat:
1. Campurkan tepung, garam, margarin leleh, dan air hangat. Uleni hingga adonan kalis, lalu diamkan.
2. Untuk roux, campurkan margarin, tepung, dan minyak hingga menjadi pasta lembut. Sisihkan.
3. Tumis bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay hingga harum.
4. Tambahkan jinten dan ketumbar, lalu masukkan daging giling. Masak hingga matang.
5. Bumbui dengan kaldu bubuk, garam, gula, dan lada. 6. Tambahkan daun bawang, aduk rata lalu dinginkan.
7. Pipihkan adonan, oleskan roux, lalu lipat dan ulangi beberapa kali untuk membentuk lapisan.
8. Isi adonan dengan daging, lalu bentuk sesuai selera.
9. Panggang atau goreng hingga berwarna keemasan dan crispy.

Pastry daging ini memiliki tekstur luar yang renyah berlapis dengan isian yang juicy dan penuh rasa. Aroma rempahnya terasa hangat dan menggugah selera.

Menu ini juga fleksibel untuk variasi isian, misalnya ditambah sayuran atau disesuaikan dengan selera. Cocok untuk berbagai kesempatan, dari camilan santai hingga hidangan spesial.

Sebagai penutup, pastry daging crispy ini adalah kombinasi sempurna antara tekstur dan rasa. Dengan sedikit usaha, kamu bisa menghadirkan hidangan ala bakery langsung dari dapur rumah.

Yuk, coba resep ini dan rasakan sendiri kelezatannya!
Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Resep Udang Goreng Mayonnaise: Gurih, Creamy, dan Bikin Nagih - Image
Kuliner

Resep Udang Goreng Mayonnaise: Gurih, Creamy, dan Bikin Nagih

Selasa, 28 April 2026 | 21.06 WIB

Resep Ayam Suwir Bawang Terasi: Gurih, Pedas, dan Bikin Nambah Terus - Image
Kuliner

Resep Ayam Suwir Bawang Terasi: Gurih, Pedas, dan Bikin Nambah Terus

Selasa, 28 April 2026 | 20.59 WIB

Resep Misoa Chili Oil: Versi Lebih Ringan dari Mi Pedas yang Lagi Viral - Image
Kuliner

Resep Misoa Chili Oil: Versi Lebih Ringan dari Mi Pedas yang Lagi Viral

Selasa, 28 April 2026 | 18.43 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

