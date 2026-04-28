Resep Pastry Daging Crispy: Gurih, Juicy, dan Wangi Rempah





JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari camilan atau menu berat yang teksturnya crispy di luar tapi juicy di dalam, pastry daging satu ini wajib masuk daftar recook. Perpaduan kulit pastry yang renyah dengan isian daging berbumbu rempah menghasilkan rasa yang kaya dan bikin nagih.



Hidangan ini cocok disajikan sebagai camilan spesial, bekal, atau bahkan ide jualan karena tampilannya menarik dan rasanya disukai banyak orang. Teknik pembuatan roux juga jadi kunci penting yang membuat tekstur kulit lebih berlapis dan renyah.



Dilansir dari akun Instagram @ikiechung, resep ini menghasilkan pastry dengan cita rasa gurih, wangi, dan memuaskan di setiap gigitan. “Crispy, juicy, gurih, wangi,” menjadi gambaran sempurna dari hasil akhirnya.



Keunikan dari resep ini terletak pada kombinasi adonan dasar dan roux yang membuat lapisan pastry lebih flaky. Sementara itu, isian daging dibumbui dengan rempah seperti jinten dan ketumbar, memberikan aroma khas yang menggoda.



Berikut bahan dan cara membuatnya:



Bahan adonan:

Tepung terigu

Garam

Margarin (lelehkan)

Air hangat



Bahan roux:

Margarin

Tepung terigu

Minyak goreng



Bahan isian daging:

Minyak goreng

Bawang putih (cincang)

Bawang merah (cincang)

Bawang bombay (cincang)

Daun bawang

Jinten bubuk

Ketumbar bubuk

Daging giling

Kaldu bubuk

Garam

Gula pasir

Lada putih



Cara membuat:

1. Campurkan tepung, garam, margarin leleh, dan air hangat. Uleni hingga adonan kalis, lalu diamkan.

2. Untuk roux, campurkan margarin, tepung, dan minyak hingga menjadi pasta lembut. Sisihkan.

3. Tumis bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay hingga harum.

4. Tambahkan jinten dan ketumbar, lalu masukkan daging giling. Masak hingga matang.

5. Bumbui dengan kaldu bubuk, garam, gula, dan lada. 6. Tambahkan daun bawang, aduk rata lalu dinginkan.

7. Pipihkan adonan, oleskan roux, lalu lipat dan ulangi beberapa kali untuk membentuk lapisan.

8. Isi adonan dengan daging, lalu bentuk sesuai selera.

9. Panggang atau goreng hingga berwarna keemasan dan crispy.



Pastry daging ini memiliki tekstur luar yang renyah berlapis dengan isian yang juicy dan penuh rasa. Aroma rempahnya terasa hangat dan menggugah selera.



Menu ini juga fleksibel untuk variasi isian, misalnya ditambah sayuran atau disesuaikan dengan selera. Cocok untuk berbagai kesempatan, dari camilan santai hingga hidangan spesial.



Sebagai penutup, pastry daging crispy ini adalah kombinasi sempurna antara tekstur dan rasa. Dengan sedikit usaha, kamu bisa menghadirkan hidangan ala bakery langsung dari dapur rumah.



Yuk, coba resep ini dan rasakan sendiri kelezatannya!