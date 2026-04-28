14 Spot Kuliner Nasi Padang di Jakarta dengan Lauk Melimpah dan Sambal Menggoyang Lidah

JawaPos.com – Jakarta menyimpan banyak pilihan tempat makan nasi padang yang menghadirkan cita rasa autentik khas Minang untuk berbagai selera.

Dari restoran legendaris yang sudah puluhan tahun berdiri hingga restoran modern dengan konsep inovatif, kuliner nasi padang di Jakarta terus berkembang.

Setiap restoran nasi padang di Jakarta memiliki keunikan tersendiri, mulai dari rendang empuk premium hingga ayam pop berbumbu khas yang menggoda.

Dilansir dari laman GoTravelly dan tripzilla.id pada Selasa (28/4), berikut 14 rekomendasi tempat makan kuliner nasi padang enak di Jakarta.

1. Pagi Sore

Restoran yang buka setiap hari selama 24 jam ini memiliki banyak cabang di Jakarta dan dikenal dengan rendang empuk yang diolah menggunakan teknik khusus sehingga teksturnya sangat lembut.

Cita rasa yang ditawarkan disebut sebagai masakan Padang versi premium dengan nasi yang sangat mendekati cita rasa nasi Padang asli.

Sari Indah merupakan anak cabang dari restoran ini yang juga tersebar di berbagai daerah dengan suasana dan konsep ruangan yang berbeda namun kualitas masakan tetap setara.