Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 28 April 2026 | 03.14 WIB

Jawa Timur Rasa Minang, Rekomendasi Nasi Padang Favorit Anak Kos dengan Bumbu Khas yang Nendang dan Harga Merakyat

Ilustrasi masakan Padang/YouTube @10bestid

JawaPos.com - Nasi padang, tidak pernah tergantikan untuk memadamkan rasa lapar yang memuncak.

Cita rasa yang berani dengan full rempah, serta porsinya yang melimpah, membuat nasi padang menjadi menu andalan yang memuaskan.

Di tengah banyaknya kuliner khas Surabaya yang juga khas, masakan Padang tetap menjadi salah satu menu favorit di mana-mana termasuk Surabaya. 

Bumbu yang nendang, pilihan lauk yang beragam, serta harganya yang cukup terjangkau membuat nasi padang digemari banyak orang terutama anak kos.

Saat anda ingin mencoba kuliner lain di Kota Surabaya, dengan sensasi yang berbeda, anda bisa memilih masakan padang yang autentik di beberapa tempat ini, dikutip dari kanal YouTube @10bestid, berikut tempat makan nasi padang favorit dengan cita rasa nendang dan harga yang ramah di kantong. 

Rumah makan Bundo Sati menyediakan berbagai menu di atas meja. Anda bisa memesan berbagai menu yang lezat seperti gulai ikan kepala kakap, udang balado, oseng pete pedas, dan sate padang yang lezat. 

Restoran sederhana menyajikan berbagai hidangan masakan padang yang khas. Di sini anda bisa memesan dendeng batokok, rendang, oseng terong pete. Sate padang, sampai ayam pop nya yang khas

RM Padang Goyang Lidah menyajikan konsep makan padang dengan sistem prasmanan. Rumah makan ini juga tidak kalah menawarkan hidangan dan lauk yang beragam.

Mulai dari telur goreng yang tebal, rendang, telur balado, ikan, ayam, dan juga gulai. Anda tidak perlu khawatir merogoh kocek lebih dalam, karena harganya cukup ramah di kantong.

Resto padang yang satu ini menawarkan pengalaman makan masakan padang dengan nyaman, karena memiliki area yang luas.

Editor: Hanny Suwindari
