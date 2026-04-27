Jawa Timur Rasa Minang, Rekomendasi Nasi Padang Favorit Anak Kos dengan Bumbu Khas yang Nendang dan Harga Merakyat

Ilustrasi masakan Padang/YouTube @10bestid
JawaPos.com - Nasi padang, tidak pernah tergantikan untuk memadamkan rasa lapar yang memuncak.
Cita rasa yang berani dengan full rempah, serta porsinya yang melimpah, membuat nasi padang menjadi menu andalan yang memuaskan.
Di tengah banyaknya kuliner khas Surabaya yang juga khas, masakan Padang tetap menjadi salah satu menu favorit di mana-mana termasuk Surabaya.
Bumbu yang nendang, pilihan lauk yang beragam, serta harganya yang cukup terjangkau membuat nasi padang digemari banyak orang terutama anak kos.
Saat anda ingin mencoba kuliner lain di Kota Surabaya, dengan sensasi yang berbeda, anda bisa memilih masakan padang yang autentik di beberapa tempat ini, dikutip dari kanal YouTube @10bestid, berikut tempat makan nasi padang favorit dengan cita rasa nendang dan harga yang ramah di kantong.
Rumah Makan Bundo Sati
Rumah makan Bundo Sati menyediakan berbagai menu di atas meja. Anda bisa memesan berbagai menu yang lezat seperti gulai ikan kepala kakap, udang balado, oseng pete pedas, dan sate padang yang lezat.
Restoran Sederhana
Restoran sederhana menyajikan berbagai hidangan masakan padang yang khas. Di sini anda bisa memesan dendeng batokok, rendang, oseng terong pete. Sate padang, sampai ayam pop nya yang khas
RM Goyang Lidah
RM Padang Goyang Lidah menyajikan konsep makan padang dengan sistem prasmanan. Rumah makan ini juga tidak kalah menawarkan hidangan dan lauk yang beragam.
Mulai dari telur goreng yang tebal, rendang, telur balado, ikan, ayam, dan juga gulai. Anda tidak perlu khawatir merogoh kocek lebih dalam, karena harganya cukup ramah di kantong.
Resto Padang Sederhana Kombes
Resto padang yang satu ini menawarkan pengalaman makan masakan padang dengan nyaman, karena memiliki area yang luas.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!