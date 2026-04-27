Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 28 April 2026 | 02.12 WIB

Hanya di Kediri! Rekomendasi Kuliner Underrated dan Wajib Cicipi, Simak Uniknya Pecel Tumpang dengan Sambal Fermentasi Tempe yang Selalu Ramai Pembeli

Ilustrasi pecel tumpang khas Kediri/YouTube @10bestid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

JawaPos.com-Makanan Kediri juga menjadi salah satu daya tarik wisata kuliner yang sayang untuk dilewatkan.

Makanan Kediri sendiri masih terbilang underrated, padahal memiliki cita rasa khas yang kaya dan  harga yang ramah di kantong.

Jangan lewatkan pecel tumpang khas Kediri. Berbeda dari pecel pada umumnya, sajian ini menggunakan tempe fermentasi sebagai bahan utama sausnya, sehingga menghasilkan rasa yang unik dan autentik.

Bagi anda yang tertarik menjadikan kota Kediri sebagai destinasi wisata kuliner anda, berikut beberapa rekomendasi kuliner Kota Kediri dari kanal YouTube @10bestid. 

Salah satu tempat makan pecel tumpang khas Kediri adalah Pecel Pudakit yang beralamat di Jalan Dhoho, Setono Gedong. Warung pecel ini buka mulai pukul 21.00. Ciri khasnya terletak pada sambal tumpang, yang  berbahan dasar fermentasi tempe. Pecel tumpang disajikan dengan kacang rebus, toge, dan timun, lengkap dengan nasi, dan peyek. Anda bisa memilih berbagai lauk seperti telur, tempe mendoan, dan aneka sate-satean.

Ayam bakar KQ-5 menawarkan menu ayam bakar dengan tekstur daging empuk, dan bumbu yang meresap. Selain menyediakan ayam bakar yang khas, tempat makan ini juga menyediakan berbagai menu penyetan sambel mulai dari bebek goreng, ayam goreng, dan juga lele goreng. 

Mencari menu makan siang yang beragam di Kota Kediri? Tidak perlu khawatir. Pandan Resto menawarkan berbagai menu lengkap yang bisa anda coba. Mulai dari sapi lada hitam, steak, sapo tahu, sampai rawon. 

Warung Bebek Goreng (Begok) bisa menjadi destinasi kuliner anda di Kota Kediri. Berlokasi di Kecamatan Pare, warung Begok menyediakan bebek goreng utuh lengkap dengan sambal pedas yang menggugah selera. 

Restoran kampung nelayan menawarkan hidangan seafood yang lezat. Anda bisa menemukan aneka seafood di restoran kampung nelayan ini. Mulai dari ikan, udang, cumi, dan lobster. 

Bagi anda yang mencari kudapan manis, kedai ketan stadion brawijaya menyediakan hidangan ketan dengan berbagai varian rasa dan topping favorit. Rasa best sellernya adalah ketan durian dan banana split. 

