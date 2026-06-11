9 Soto Jawa Paling Terkenal di Jogja, Mulai dari yang Pakai Lalapan Kemangi Sampai Mangkok Batok Kelapa

JawaPos.com - Soto menjadi comfort food bagi banyak orang. Hidangan berkuah hangat ini selalu menjadi pilihan mayoritas orang saat bingung menentukan menu makan.

Di Jogja, pilihan soto sangat beragam. Mulai dari soto khas Jawa dengan cita rasa manis dan gurih, soto berempah khas Jawa Timur, soto Betawi dengan kuah creamy, sampai soto dengan aroma daun kemangi yang segar.

Semuanya soto memiliki karakter rasa yang berbeda dan layak untuk dicoba sesuai selera Anda. Mengutip dari kanal YouTube @10bestid, berikut rekomendasi 9 warung soto terkenal yang ada di Jogjakarta.

1. Soto Kadipiro

Soto Kadipiro yang berlokasi di Jl. Wates No. 33, Bantul DIY, hidangan soto ini sangat kaya rasa. Hidangan soto kadipiro. Soto kadipiro memiliki kuah kaldu yang khas dan potongan daging yang berlimpah. Anda juga dapat memesan sarsaparilla sebagai minuman penutup yang menyegarkan.

2. Soto Pak Marto Taman Sari

Soto Pak Marto Taman Sari yang berlokasi di Jl. Raya Janti No.336, Kec, Banguntapan, Bantul DIY, selalu ramai pengunjung karena lokasinya yang strategis. Soto pak marto taman sari menjadi istimewa karena menggunakan potongan babat yang gurih dan lezat.

3. Soto Sampah

Soto sampah yang berlokasi di Jl. Kranggan No. 2, Cokrodiningratan, Jetis, DIY, menawarkan sensasi makan soto yang unik dan berbeda.soto sampah menambahkan lemak atau gajih sapi sehingga rasanya semakin gurih dan lezat. Selain itu, disebut soto "sampah" karena Anda bisa bebas menambahkan lauk apa saja ke dalamnya.