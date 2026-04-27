7 Destinasi Kuliner Surabaya yang Sebaiknya Tidak Dilewatkan Wisatawan: Cita Rasa Autentik, Harga Bersahabat!

JawaPos.Com - Kota Surabaya dikenal sebagai surganya kuliner khas Jawa Timur yang kaya akan cita rasa kuat dan autentik.
Dari makanan legendaris hingga warung sederhana yang sudah puluhan tahun berdiri, Surabaya selalu menawarkan pengalaman kuliner yang sulit dilupakan.
Menariknya, kamu tidak perlu mengeluarkan biaya mahal untuk menikmati hidangan berkualitas tinggi, karena banyak tempat makan yang tetap mempertahankan harga bersahabat.
Setiap sudut kota menyimpan kuliner khas dengan karakter rasa yang berbeda, mulai dari gurih, pedas, hingga manis khas Jawa Timur.
Tidak hanya soal rasa, pengalaman makan di Surabaya juga identik dengan suasana sederhana namun penuh kehangatan.
Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh destinasi kuliner Surabaya dengan rasa autentik dan harga bersahabat yang wajib dicoba wisatawan dan para pelancong.
1. Rawon Setan Mbak Endang
Rawon Setan Mbak Endang yang berlokasi di Jalan Embong Malang No.78 merupakan salah satu kuliner legendaris yang sudah menjadi ikon Surabaya.
Tempat ini terkenal sejak lama sebagai tujuan kuliner malam karena dulunya buka hingga dini hari, sehingga mendapatkan julukan “setan”.
Hingga kini, tempat ini tetap ramai oleh pengunjung yang ingin menikmati rawon dengan cita rasa khas.
Menu utama yang ditawarkan adalah rawon dengan kuah hitam pekat yang berasal dari kluwek.
Kuahnya memiliki rasa gurih yang kuat dengan sentuhan manis yang seimbang serta aroma rempah yang sangat khas.
Daging sapi yang digunakan memiliki tekstur empuk dan disajikan dalam potongan besar, sehingga memberikan kepuasan tersendiri saat disantap.
Hidangan ini biasanya disajikan dengan nasi putih hangat, tauge segar, sambal pedas, dan kerupuk udang sebagai pelengkap.
