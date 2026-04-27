Leni Setya Wati
Senin, 27 April 2026 | 20.07 WIB

5 Sate Legendaris di Jawa Barat yang Wajib Kamu Coba Sekali Seumur Hidup, Punya Rating Tinggi di Google Review

Ilustrasi sate legendaris di Jawa Barat (Instagram @eatandcapture)

JawaPos.com - Kalau bicara soal kuliner khas Jawa Barat, sate jadi salah satu menu yang nggak pernah absen dari daftar favorit.

Mulai dari cita rasa manis gurih khas Sunda hingga bumbu kacang yang meresap sempurna, setiap daerah punya keunikannya tersendiri.

Buat kamu pecinta kuliner, berikut ini 5 sate legendaris di Jawa Barat yang wajib masuk wishlist seperti dilansir dari Instagram @smiling.westjava.

1. Sate Hadori – Bandung

Berlokasi di kawasan strategis dekat stasiun, Sate Hadori sudah lama dikenal sebagai salah satu ikon kuliner di Bandung.

Dagingnya empuk dengan bumbu kacang yang kental dan gurih. Cocok jadi pilihan pertama saat berburu sate di Kota Kembang.

Google Review 4,5

2. Sate Matuh – Garut

Sate legendaris asal Garut ini terkenal dengan potongan dagingnya yang besar dan bumbu yang meresap hingga ke dalam. Perpaduan rasa manis dan gurihnya bikin siapa pun ketagihan sejak gigitan pertama.

Google Review 4,5

3. Sate Ulah Lali – Kuningan

Sesuai namanya, sate ini dijamin bikin “ulah lali” alias susah dilupakan. Terletak di Jalaksana, sate ini punya cita rasa khas dengan bumbu yang kuat dan tekstur daging yang juicy.

Google Review 4,5

