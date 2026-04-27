5 Sate Legendaris di Jawa Barat yang Wajib Kamu Coba Sekali Seumur Hidup, Punya Rating Tinggi di Google Review

JawaPos.com - Kalau bicara soal kuliner khas Jawa Barat, sate jadi salah satu menu yang nggak pernah absen dari daftar favorit.
Mulai dari cita rasa manis gurih khas Sunda hingga bumbu kacang yang meresap sempurna, setiap daerah punya keunikannya tersendiri.
Buat kamu pecinta kuliner, berikut ini 5 sate legendaris di Jawa Barat yang wajib masuk wishlist seperti dilansir dari Instagram @smiling.westjava.
Baca Juga:6 Rekomendasi Wisata Kuliner Salatiga yang Wajib Kamu Kunjungi, Surga Makan dengan View Menarik
1. Sate Hadori – Bandung
Berlokasi di kawasan strategis dekat stasiun, Sate Hadori sudah lama dikenal sebagai salah satu ikon kuliner di Bandung.
Dagingnya empuk dengan bumbu kacang yang kental dan gurih. Cocok jadi pilihan pertama saat berburu sate di Kota Kembang.
Google Review 4,5
2. Sate Matuh – Garut
Sate legendaris asal Garut ini terkenal dengan potongan dagingnya yang besar dan bumbu yang meresap hingga ke dalam. Perpaduan rasa manis dan gurihnya bikin siapa pun ketagihan sejak gigitan pertama.
Google Review 4,5
3. Sate Ulah Lali – Kuningan
Sesuai namanya, sate ini dijamin bikin “ulah lali” alias susah dilupakan. Terletak di Jalaksana, sate ini punya cita rasa khas dengan bumbu yang kuat dan tekstur daging yang juicy.
Google Review 4,5
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!