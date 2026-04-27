Leni Setya Wati
Senin, 27 April 2026 | 17.06 WIB

Resep Tumis Sawi Hijau Simpel, Cepat, dan Sehat: Menu Lezat dengan Cita Rasa Pedas Manis yang Menggugah Selera

Ilustrasi tumis sawi hijau (Instagram @wulanfoods) - Image

Ilustrasi tumis sawi hijau (Instagram @wulanfoods)

JawaPos.com - Di tengah aktivitas yang padat, memasak menu sehat sering terasa merepotkan.

Padahal, dengan bahan sederhana dan langkah praktis, kamu tetap bisa menyajikan hidangan lezat dalam waktu singkat.

Salah satu pilihan terbaik adalah tumis sawi hijau simpel yang kaya rasa, bergizi, dan cocok untuk menu sehari-hari.

Dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, berikut ini adalah cara membuat tumis sawi hijau yang praktis dan lezat.

Bahan-bahan:

- 2 ikat sawi hijau, potong sesuai selera
- 50 gram bawang merah, iris tipis
- 1 buah tomat merah, potong-potong
- 1 sdm ebi (udang kering), rendam air panas lalu cincang
- ½ sachet bumbu balado instan
- 1 sachet bawang putih bubuk
- 1 sdt gula pasir
- Garam secukupnya

Cara Membuat:

  • Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah hingga harum dan layu.
  • Masukkan ebi yang sudah direndam dan dicincang, aduk hingga aromanya keluar.
  • Tambahkan potongan tomat, tumis kembali sampai sedikit hancur dan mengeluarkan air.
  • Masukkan sawi hijau yang sudah dipotong, aduk rata.
  • Tambahkan bumbu balado instan untuk rasa pedas manis yang khas.
  • Taburkan bawang putih bubuk agar cita rasa semakin gurih dan sedap.
  • Beri garam dan gula pasir secukupnya, lalu aduk hingga merata.
  • Masak hingga sawi setengah layu agar tetap renyah dan nutrisinya terjaga.
  • Angkat dan sajikan selagi hangat.
Editor: Novia Tri Astuti
