14 Rekomendasi Kuliner Tongseng di Jakarta yang Terkenal Gurih, Legit, dan Susah Dilupakan

JawaPos.com – Jakarta dikenal sebagai kota dengan ragam kuliner yang kaya, termasuk tongseng kambing yang menjadi salah satu hidangan paling digemari.

Dari warung sederhana hingga tempat makan legendaris, pilihan tongseng di ibu kota sangat beragam dan menggugah selera.

Kuah kental kaya rempah berpadu dengan daging kambing empuk menjadikan tongseng sebagai hidangan yang tak lekang oleh waktu.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Senin (27/4), berikut 14 rekomendasi tempat makan kuliner tongseng enak di Jakarta.

1. Sate dan Tongseng Pak H. Budi Asli Solo

Warung legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1985 ini menyajikan tongseng kambing dengan kuah kental kaya rempah, daging empuk tanpa bau amis, dan potongan daging yang besar-besar.

Selain tongseng kambing, tersedia pula tongseng ayam, tongseng sapi, dan tongseng gulai, dengan harga sekitar Rp32.000 per porsi, berlokasi di Jalan Pahlawan Revolusi No. 7, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.

2. Tongseng Kambing Pak Toe