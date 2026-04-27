17 Restoran Italia Favorit di Jakarta, Tempat Makan Pizza Bikin Nagih sampai Pasta yang Creamy

JawaPos.com – Jakarta kini semakin kaya dengan pilihan restoran internasional, termasuk kuliner khas Italia yang semakin digemari banyak kalangan.

Berbagai tempat makan Italia hadir dengan suasana elegan, romantis, hingga kasual yang cocok untuk berbagai kesempatan.

Dari pasta, pizza, hingga sashimi ala Italia, semua bisa ditemukan dan disantap di berbagai sudut kota

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Minggu (26/4), berikut 17 rekomendasi tempat makan restoran kuliner Italia di Jakarta.

1. GIA Restaurant & Bar

GIA Restaurant & Bar menawarkan suasana mewah, elegan, dan romantis dengan hidangan Italia seperti pasta, pizza, dan beragam pilihan wine.

Cita rasanya yang khas dan lezat menjadikan restoran ini pilihan utama untuk makan malam spesial.

Lokasinya berada di Jalan Jenderal Sudirman No. Kav. 45–46, Karet Semanggi, Setiabudi.

2. PizzaExpress