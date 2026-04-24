Italia Tersinggung! Usulan Gantikan Iran di Piala Dunia 2026 Disebut Memalukan dan Tak Masuk Akal!

JawaPos.com — Gagasan mengejutkan muncul jelang Piala Dunia 2026 yang rencananya digelar di Amerika Serikat. Italia tiba-tiba diseret dalam wacana menggantikan Iran, namun respons dari Negeri Pizza justru keras dan penuh penolakan.

Isu ini mencuat setelah seorang pejabat pemerintahan Donald Trump menerima usulan tidak biasa dari utusan khususnya. Dalam skenario itu, Italia disebut-sebut bisa menggantikan Iran jika tim Asia tersebut batal tampil di turnamen akbar tersebut.

Padahal, hingga kini Iran tidak pernah menyatakan mundur dari kompetisi. Timnas Iran bahkan tetap bersiap menjalani pertandingan fase grup yang sudah dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat pada Juni mendatang.

Paolo Zampolli menjadi sosok di balik ide kontroversial tersebut. Ia mengaku hanya menyampaikan gagasan sebagai rencana cadangan jika Iran tiba-tiba tidak bisa berpartisipasi.

“Saya hanya punya mimpi,” ujar Zampolli dikutip dari ESPN, Jumat (24/4/2026), menegaskan usulan itu bukan bermuatan politik.

Ia menyebut kehadiran Italia akan membawa kebanggaan bagi masyarakat Italia dan komunitas Italia-Amerika.

Namun, mimpi itu langsung ditolak mentah-mentah oleh pejabat olahraga Italia. Mereka menilai gagasan tersebut tidak hanya mustahil, tetapi juga tidak pantas secara prinsip.

Menteri Olahraga Italia, Andrea Abodi, menegaskan tiket Piala Dunia hanya bisa diraih melalui perjuangan di lapangan. Ia menyebut ide tersebut sama sekali tidak memiliki dasar yang sah dalam dunia sepak bola.