Bukan Cuma Lumpia! Ini Deretan Street Food Kota Semarang yang Underrated Namun Sering Antri

Ilustrasi lekker Semarang/YouTube @riasukmawijaya
JawaPos.com-Kawasan kota Semarang, selain dikenal karena destinasi wisatanya, tetapi juga menyimpan banyak kuliner underrated yang rasanya tidak kalah enak.
Selain identikdengan lumpia isi rebungnya, Semarang, juga memiliki beragam jajanan street food khas yang sulit ditemukan di Kota lain.
Beberapa streetfood ini sangat direkomendasikan, saat anda ingin berburu kuliner khas Jawa Tengah dengan cita rasa yang autentik.
Mulai dari jajanan kaki lima, sampai makanan berat semuanya perlu masuk ke daftar kuliner yang wajib anda coba. Melansir informasi dari kanal YouTube @riasukmawijaya, berikut street food underrated di Kota Semarang, namun selalu ramai antri dipadati pengunjung.
Nasi Kucing Pak Gik
Nasi kucing merupakan kuliner sederhana yang tidak bisa anda lewatkan di Kota Semarang. Nasi kucing pak gik tersedia dalam berbagai lauk seperti sambal balado sampai ikan teri. Nasi kucing dibanderol dengan harga yang ramah dikantong, berkisar mulai dari Rp 3.000-an saja. Menu pendamping di nasi kucing pak gik juga beragam mulai dari risol, telur gulung, tempe mendoan, otak-otak dan masih banyak lagi.
Leker Paimo
Leker Paimo merupakan salah satu street food yang wajib anda coba saat ke Semarang. Lekker ini berjualan di depan sekolah loyola. Menu best seller di lekker aimoini adalah lekker ovomaltine keju, lekker susu, sampai telor sosis mozzarella. Lekker di sini dibanderol mulai harga Rp 3.000-Rp 35.000.
Nasi Ayam Bu Nyoto
Nasi ayam bu nyoto merupakan kuliner street food yang wajib anda coba. Berlokasi di Jalan MT Haryono, nasi ayam ini dibanderol dengan harga berkisar Rp 18.000. Dari satu porsi nasi ayam ini anda sudah mendapatkan ayam kuah opor, tumis labu, dan sate ampela. Nasi ayam ini semakin autentik karena disajikan dengan daun pisang untuk alas makannya.
Lumpia Semarang Gang Lombok
Jangan lewatkan kuliner legendaris khas Semarang ini. Lunpia Gang Lombok diklaim sebagai lumpia paling enak di Kota Semarang. Lumpia di sini tersedia dalam dua varian yakni goreng dan basah. Lunpia gang lombok dibanderol mulai harga Rp 30.000. Lumpia ini berisi topping reung, telur, dan juga udang. Dipadukan dengan saus kental manis khas Semarang, dan lalapan, lunpia ini menjadi kuliner yang sangat susah untuk dilewatkan.
Nasi Gandul Pak Memet
Nasi gandul Pak Memet merupakan street food yang wajib anda coba. Nasi gandul di sini menggunakan daging sapi dan kecap khas Pati. lauk pendampingnya, anda bisa memilih tempe atau perkedel. Satu porsi nasi gandul ini dihargai mulai Rp 20.000- an saja.
