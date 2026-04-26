18 Spot Kuliner Malam Paling Enak di Jakarta yang Cocok untuk Nongkrong atau Pelipur Lapar

JawaPos.com – Jakarta dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur, dengan ragam kuliner malam yang bisa dinikmati hingga dini hari.

Dari jajanan pinggir jalan legendaris hingga restoran yang buka 24 jam, semuanya tersedia di berbagai sudut kota.

Pilihan makanan malam di ibu kota sangat beragam, mulai dari jajanan tradisional khas Betawi hingga hidangan modern yang menggugah selera.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Minggu (26/4), berikut 18 rekomendasi tempat makan kuliner malam enak di Jakarta.

1. Kerak telur

Kerak telur adalah jajanan tradisional Betawi yang dibuat dari telur ayam atau bebek, beras ketan putih, ebi sangrai, serta bumbu khas seperti kencur, jahe, merica, dan cabe.

Dimasak secara tradisional, jajanan ini menghasilkan aroma sedap dan cita rasa gurih yang khas, dengan harga sekitar Rp20.000 per porsi, dan bisa ditemukan di pasar malam atau pinggir jalan.

2. Martabak Pecenongan 65A